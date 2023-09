Claudia Pătrășcanu a declarat recent că nu poate munci pentru că fostul soț o terorizează și nu o lasă să își desfășoare activitatea. Deși s-au despărțit de ani buni, războiul dintre cei doi continuă. Se pare că nici relația cu Bianca Drăgușanu nu îl va face pe Bădălău să-și lase fosta soție în pace.

Acum, artista se plânge că acesta o hărțuiește și nu o lasă să-și facă treaba atunci când pleacă la concerte.

„Nu am voie să muncesc. Am fost la un concert sâmbătă, la Constanța. Dar copiii au rămas cu mama. Mi-a dat patru vocale în care urla și mă abuza. Mă hărțuiește. De cinci ani face asta. Dacă aș depune la instanță aceste mesaje, așa cum mi s-a sugerat, lumea ar fi șocată. Eu după el nu am voie să fac nimic, nici să fiu plecată.

Niciodată nu-mi voi dori însă ca tatăl copiilor mei să ajungă rău, pentru ca asta înseamnă ca și copilul să sufere. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot să muncesc”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru cancan.ro.