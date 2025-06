Ioana Păduraru Rusu avut o determinare comun, deși a fost adesea luată în derâdere de cei din jur, însă ea a continuat să-și urmeze visurile cu o energie greu de egalat.

Potrivit propriilor relatări, Ioana Păduraru Rusu nu a reușit să termine liceul în tinerețe din cauza unei vieți grele, scrie Cancan. Deși gândul de a reveni pe băncile școlii a însoțit-o mereu, abia la aproape 76 de ani a simțit că venise momentul potrivit.

A urmat cursurile serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din comuna Horia, județul Neamț, timp de patru ani. A declarat că inițial ideea părea o glumă, dar un profesor inginer agronom a încurajat-o și a ajutat-o să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat, ba chiar a înscris-o el însuși.

”Am făcut cei 4 ani de liceu la seral, la Liceul Tehnologic «Ion Ionescu de la Brad», din comuna Horia, județul Neamț. La început, ideea a fost o glumă, după care un profesor care este inginer agronom m-a susținut, m-a și ajutat în pregătirea mea pentru BAC și m-a înscris la examen. Copiii mei au făcut mișto de mine, la fel ca și alte persoane cărora le-am spus că vreau să îmi dau BAC-ul. Dorința de a visa nu are vârstă. Oricât de bătrân ai fi, să nu-ți fie frică să pui mâna pe carte! Dacă lăsăm creierul să moară, se duce totul de râpă. Mă uitam la examen, erau foarte mulți tineri care dădeau foi goale”, a spus Ioana Păduraru Rusu.

”Eu nu am mai făcut școală de la 20 de ani, când am terminat școala de asistente. Nu mi-a fost ușor, pentru că limba română a evoluat mult, cel puțin pe hârtie, că printre oameni nu se simt aceste modificări. Bagajul de informații era mare, pentru că trebuia să mai învăț și la alte materii. Aveam impresia că rămân corijentă și mă fac de rușine. Am luat doar 5,15 la română”, a mai spus proaspăta absolventă de liceu.