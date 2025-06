Daniel David respinge public ideea reintroducerii tezelor în forma lor tradițională, precum și revenirea la structura anului școlar bazată pe semestre. Într-o declarație fermă, acesta îndeamnă la stabilitate și coerență în sistemul de învățământ, avertizând că modificările frecvente subminează echilibrul elevilor și al cadrelor didactice.

Mesajul ministrului vine în contextul unor dezbateri tot mai aprinse privind eficiența actualului model de structurare în module, introdus în urmă cu câțiva ani, și dorința unei părți a opiniei publice de a reveni la formatul familiar al semestrelor și tezelor obligatorii.

În ceea ce privește evaluările, ministrul subliniază că forma acestora este mai puțin relevantă decât fondul și calitatea lor. Daniel David respinge ideea că revenirea la teze ar însemna automat o îmbunătățire a procesului educațional.

„Nu opreşte nimeni pe nimeni să facă evaluări sumative pe disciplinele pe care le are, că se cheamă teză sau nu se cheamă teză, chiar contează? Chiar contează ponderea pe care o are în medie? Până la urmă contează evaluarea sumativă”, afirmă ministrul, atrăgând atenția asupra unei confuzii între formă și conținut în dezbaterea publică.

David subliniază că practica tezelor a fost, de-a lungul timpului, una profund inegală și adesea lipsită de criterii clare de evaluare, ceea ce duce la dezechilibre între elevi. Astfel, înainte de orice decizie legată de reintroducerea acestora, ar fi necesară o standardizare riguroasă.

„Până când clarificăm aceste standarde de notare, eu vă sugerez să nu mai tot schimbăm şi să înnebunim copiii, nu există niciun argument psiho-pedagogic pentru care ar trebui să ne reîntoarcem de la module la semestre, e drept că nu am avut argumente foarte puternice nici când am trecut de la semestre la module, dar odată ce am trecut şi lucrurile funcţionează, nu mai tot facem schimbări bulversând copiii.

Aşa că v-aş ruga să ne focalizăm pe ce putem face bine în sistemul pe care îl avem, fără să ne apucăm să schimbăm din nou sistemul în arhitectura lui”, susține ministrul.