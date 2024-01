De-a lungul carierei sale, Cătălin Măruță a fost implicat în numeroase scandaluri. În ultima perioadă, acestea ies la suprafață. Chiar dacă unele scandaluri din cariera lui Cătălin Măruță au fost îngropate, tot mai multe îi sunt aruncate în față, în aceste zile!

Odată ce fiica lui Cătălin Măruță a devenit o vedetă în lumea cinematografiei, diverse momente controversate din cariera prezentatorului de la PRO TV sunt aduse în prim plan.

Scandalurile în care Măruță a fost implicat, fie cu sau fără voia sa, au început să circule pe rețelele de socializare, chiar și după trecerea unui număr considerabil de ani de la acele evenimente.

Recent, Măruță și controversa legată de Alexandra Stan sunt din nou în centrul atenției pe platforma TikTok.

În aceste zile, pe TikTok, comunitatea de fani reia discuțiile privind motivele pentru care Alexandra Stan a decis să nu mai apară în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Subiectul este adus în prim-plan, în special pentru cei care nu sunt la curent cu relațiile tensionate dintre prezentatorul de televiziune și diverse vedete.

Totul a pornit de la un videoclip înregistrat în timpul podcastului lui Damian Drăghici, în urmă cu doi ani, cu participarea Alexandrei Stan. În prezent, el a depășit 660.000 de vizualizări pe TikTok.

Detaliile despre modul în care s-a rezolvat această dispută, precum și alte conflicte similare avute de Măruță cu invitații săi, rămân în mare măsură necunoscute pentru mulți.

Prezentatorul TV a stârnit nemulțumire și în rândul altor vedete, fiind marginalizat de-a lungul timpului de personalități precum Ioana Ignat, Bianca Drăgușanu și Alex Velea. Mulți dintre invitații care au participat la emisiunea lui Măruță au părăsit platoul de televiziune în urma unei experiențe extrem de neplăcute.

Este important de menționat că declarațiile cântăreței au continuat să capteze atenția și să devină virale și în 2024. Pentru cei care au uitat detaliile despre cum s-a încheiat conflictul, merită precizat că în cadrul propriului său program, Măruță a respins ferm toate acuzațiile aduse de Alexandra Stan.

Și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. N-o să mai merg niciodată în emisiune la el, pentru niciun ban pe lumea asta! Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și oamenii m-au călcat în picioare”, preciza Alexandra Stan despre Măruță, în clipul amintit.

L-a dat cu două săptămâni înainte. A scris niște lucruri foarte nasoale, eu am fost la doctor și mi s-a zis că nu pot să fac copii un an și dacă fac e o provocare că pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor.

Prezentatorul TV a taxat-o rapid pe cântăreață. El a precizat că nu a scris nimic despre ea și i-a sugerat să nu se mai victimizeze.

Unde am scris eu ceva despre tine? Poți să le spui oamenilor adevărul și să nu te mai faci victimă când nu este cazul? Ai venit aici și te distrai cu noi. Nicio secundă, nimeni din echipă nu știa despre problemele tale de sănătate! Niciodată nu ne-ai spus, niciodată nu am fi făcut așa ceva”, a replicat Cătălin Măruță.

O altă celebritate, Ioana Ignat, a reacționat cu nemulțumire în timpul propriului interviu în emisiunea moderată de Măruță. Într-un moment aparent inofensiv, prezentatorul TV a întrebat despre starea de bine a tânărului afacerist, partenerul romantic al artistei. Cu toate acestea, Ioana Ignat a avut o reacție imediată și vehementă la această întrebare.

„Vrei să te oprești, te rog frumos? Te rog frumos! Când am venit cu el la emisiune, am vorbit despre el, acum nu cred că este cazul să vorbim despre el”, a replicat Ignat.

În ceea ce privește relația tensionată dintre Bianca Drăgușanu și Măruță, aparent, conflictul a izbucnit tot în timpul participării ei la emisiunea acestuia.

Subiectul discutat a vizat fostele relații ale Biancăi și intervențiile estetice, inclusiv povestea ei cu Gabi Bădălău la acea vreme. Blondina nu a fost dispusă să-și asume public această poveste și a reacționat cu iritare.

„Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a precizat, Bianca pentru spynews.ro, în 2021.