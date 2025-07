„Puterea și feminitatea sunt valori complementare, pe care fiecare le transmite în stilul său unic. Și da, o femeie puternică este o femeie frumoasă, încrezătoare și ambițioasă. În esență, feminitatea este o atitudine, este respect de sine și, totodată, un mod de a avea grijă de tine și de a transmite forță pentru cei din jurul tău. Iar puterea înseamnă muncă, disciplină și capacitatea de a rămâne cu picioarele pe pământ”, declară Loredana Apreutese.

Locul femeii în business-ul românesc

Abordarea CEO-ului International Alexander se bazează pe profesionalism și egalitate de gen: „Sunt clar adepta egalității de gen și cred cu tărie că, în mediul de business, există loc pentru oameni pregătiți, educați, cu dorință de muncă și de a construi în ECHIPĂ. Sunt atât de multe lucruri de clădit, încât nu ar trebui să avem timp să analizăm dacă o femeie sau un bărbat este liderul.”

Sprijinul din familie a jucat un rol important în parcursul său. „Sunt susținută de un bărbat puternic și asta m-a făcut și pe mine să fiu și mai puternică. M-a ajutat probabil și faptul că nu am avut niciodată reținerea de a face lucruri, nu am stat niciodată să mă gândesc că aș putea avea un blocaj, femeie fiind.”

Iar respectul reprezintă unul dintre criteriile esențiale pe care își bazează deciziile: „Sunt mamă de fată și de băiat, clar mi-aș dori să existe un echilibru în societate și în modul de gândire al tuturor, fără diferențiatori în funcție de gen! Îndrăznesc să invit pe această cale pe toată lumea să se respecte și să îi respecte pe toți cei din jurul lor.”

Performanță într-o piață competitivă

Succesul repurtat de International Alexander are la bază un cumul de factori. „Piața concurențială te ajută să poți menține un trend crescător. Lucrând direct cu nume de referință din rândul OEM-ilor și furnizori din automotive, dar și tobacco, electronice etc., am acumulat din cerințele fiecăruia și am fost mereu exigenți cu noi înșine și asta ne-a ajutat să avem disciplină, responsabilitate și dorință de a rămâne performanți”, explică CEO-ul holdingului.

Această abordare a dus la dezvoltarea unui grup de companii cu activitate diversificată: „În această călătorie, am reușit să construim un holding puternic, un grup de firme activ în multiple domenii. De la compania de transport, care a stat la baza dezvoltării noastre, am extins activitatea către logistică, producție, real estate, leasing operațional și chiar un site de știri sportive.”

Investiții cu viziune și responsabilitate

Pentru Loredana Apreutese deschiderea către nou este o strategie de business esențială în dezvoltarea business-ului: „Privim mereu spre noi oportunități și idei constructive pe care să le punem în practică. Pas cu pas, International Alexander a devenit un nume de referință în domeniul transporturilor și logisticii.”

Dincolo de transport și logistică, familia Apreutese s-a implicat activ și în real estate: „Pe lângă alte investiții strategice, soțul meu și eu am decis să investim în real estate – am finalizat construcția unor depozite logistice și a Crevedia Retail Park –, iar în prezent am demarat dezvoltarea unui ansamblu rezidențial de lux într-o locație spectaculoasă, pe strada Erou Iancu Nicolae, la marginea Pădurii Băneasa.”

Proiectul se numește Britwood 144 și este semnat de ANSI RE Holding, divizia imobiliară a familiei, care marchează o nouă etapă în extinderea portofoliului investițional. Componenta verde este parte esențială a direcției sale strategice.

„Unul dintre pilonii centrali ai acestui proiect este componenta eco-friendly. ANSI RE Holding a integrat soluții verzi, pentru a livra nu doar locuințe, ci un stil de viață responsabil”, mai precizează Loredana Apreutese.