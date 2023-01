Bianca Drăgușanu a avut o reacție dură după acuzațiile primite din partea Claudiei Pătrășcanu. Scandalul între cele două vedete a izbucnit după ce cântăreața a făcut câteva afirmații despre actuala iubită a fostului ei soț.

Scandal total între cele două vedete: „E clar plecată cu pluta”

Mai exact, Claudia Pătrășcanu a declarat că nu vrea ca cei doi copii ai săi să stea în preajma Biancăi Drăgușanu. În plus cântăreața a susținut că tatăl celor doi copii i-ar fi obligat practic să se întâlnească cu Bianca Drăgușanu atunci când s-au aflat în grija lui la București.

După toate acestea afirmații Bianca Drăgușanu nu a mai rezistat și a izbucnit la rândul ei. Blondina a spus despre Claudia Pătrășcanu că este „clar plecată cu pluta” și „are crize de gelozie” în mod periodic.

„Femeia e clar plecată cu pluta, are crize de gelozie, de frustrare, în mod periodic în ceea ce mă privește. Se contrazice de două ori pe propoziție, iar ca exemplu a zis că nu o interesează persoana mea. Dacă nu o interesează persoana mea de ce vorbește? Consider că pe ea nu o bagă nimeni în seamă cu meseria cu care se bate în piept că o are. Minte, aberează și se penibilizează singură”, a spus Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Bianca Drăgușanu spune că are dovezi ca a fost amenințată

De asemenea, Bianca Drăgușanu spune că afirmațiile Claudiei Pătrășcanu sunt minciuni, pentru că nu a amenințat-o așa cum susține ea. Dimpotrivă, Drăgușanu susține că, de fapt, situația este tocmai invers și are și dovezi în această privință.

„A ajuns foarte departe cu circul ăsta penibil pe care îl tot face. Am mesajele dânsei pe care o să le pun la dispoziția avocatului și presei, să vedeți cine pe cine amenință, sunt amenințată de această femeie care din partea mea nu merită niciun scuipat, că îi dau valoare numai când vorbesc despre ea”, a mai spus Bianca Drăgușanu despre Claudia Pătrășcanu.

Nu în ultimul rând, Drăgușanu a mai spus că fosta soție a lui Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu, l-ar fi contactat chiar pe Victor Slav pentru a se interesa despre viața ei.