Mihai Leu se află într-o perioadă dificilă, fiind internat la Spitalul Fundeni de mai bine de trei săptămâni. Surse din anturajul său au confirmat că fostul sportiv a avut parte de momente complicate în această perioadă.

În urma îngrijirii atent supravegheate de medici, acesta a fost transferat de la Terapie Intensivă pe secția de tratament, semn că starea sa s-a stabilizat și a depășit cu bine perioada critică.

În ciuda progreselor făcute, Mihai Leu continuă să se confrunte cu o stare de sănătate gravă. În urma luptelor cu boala, a pierdut o cantitate considerabilă de greutate.

Mihai Leu, fost campion mondial WBO la categoria semimijlocie și un nume cunoscut în sportul românesc, se află în stare gravă, potrivit celor mai recente informații.

Medicii care se ocupă de tratamentul său la o clinică privată au recomandat ca acesta să fie transferat de urgență la Institutul Fundeni din București pentru tratamente suplimentare.

Problemele de sănătate ale lui Mihai Leu au început în 2014, când a fost diagnosticat cu cancer de colon. De atunci, fostul sportiv s-a confruntat cu mai multe intervenții chirurgicale, iar ultima dintre ele a avut loc chiar în acest an, potrivit surselor medicale.

În ciuda acestor încercări, starea sa de sănătate rămâne extrem de fragilă, iar familia și fanii sunt alături de el în aceste momente dificile.

În 1997, acesta a devenit campion mondial WBO la categoria semimijlocie, fiind o figură emblematică în boxul românesc. De-a lungul carierei sale, Leu a rămas neînvins, iar accidentarea care l-a determinat să se retragă din ring nu a făcut decât să adâncească respectul față de performanțele sale.

După retragerea din box, Mihai Leu și-a găsit o nouă vocație în motorsport. Ca pilot de raliu, a obținut titlul de campion național al României în 2003, continuând astfel să inspire tineretul românesc cu perseverența și pasiunea sa pentru sport.

Mihai Leu a trecut prin momente extrem de dificile atunci când a decis să părăsească România înainte de Revoluție. Într-un interviu acordat AS.ro, fostul campion național a povestit despre experiențele sale de neimaginat în perioada în care a fugit din țară.

În încercarea de a scăpa de regimul comunist, Mihai Leu a fost nevoit să se ascundă într-o ladă, timp de 36 de ore, într-un tir care traversa granițele mai multor țări.

Călătoria sa l-a purtat din Grecia, pe vapor, până în Italia și, în final, în Franța. În acele momente, Leu nu avea niciun act de identitate și temerea că nu se va mai putea întoarce niciodată acasă îl bântuia constant.

Ajuns în Franța, Mihai Leu s-a confruntat cu dificultăți și a ajuns în contact cu români care se ocupau cu activități ilegale. În ciuda acestui mediu, el a găsit o oportunitate de a pleca în Germania, unde a muncit într-o măcelărie.

În Germania, Leu a ajuns la o mătușă, unde a primit ajutor. După ce s-a dus la o sală de box, cei care l-au întâlnit nu au putut să creadă că erau în fața unui campion mondial.

”În Germania am stat prima dată la o mătușă, m-au întrebat cu ce să mă ajute, le-am zis să mă ducă la o sală de box. Când m-au văzut ăia, nu le venea să creadă. L-au chemat pe președinte. Eu eram campion mondial. Am stat de vorbă. Mi-au zis să rămân la ei, m-au întrebat ce vreau, dar eu nu am știut ce să le cer și le-am cerut o casă și un Mercedes. Chiar pe 31 decembrie am fost la biroul președintelui. Mi-au zis că nu-mi pot da, că ei sunt mai săraci. Au vrut să-mi dea niște bani să merg și eu de revelion undeva, dar nu am vrut să-i iau, deși eu nu aveam niciun ban”, a spus Mihai Leu.