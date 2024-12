Mădălin Ionescu, prezentatorul emisiunii „Viața fără filtru” de la Antena Stars, a fost internat de urgență la spital, după ce simptomele unei afecțiuni pulmonare s-au înrăutățit în decurs de patru zile.

Într-un video postat pe Facebook, Mădălin Ionescu povestește că, în decurs de patru zile, starea sa de sănătate s-a înrăutățit treptat, motiv pentru care a decis să meargă la spital, la Institutul „Matei Balș” din București.

Prezentatorul TV povestește că, inițial, a avut doar o tuse pe care nu a considerat-o îngrijorătoare. Însă, pe măsură ce simptomele s-au agravat, a realizat că trebuie să meargă de urgență la spital.

”Nu am Covid, nu am gripă. În patru zile, am ajuns să fac pneumonie. Îmi auziți și vocea, am un hârâit în piept…”, a spus el.