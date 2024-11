Mădălin Ionescu, o figură binecunoscută în lumea televiziunii, a dezvăluit recent motivele care l-au determinat să ia o pauză neașteptată de pe micile ecrane. După o absență îndelungată, acesta s-a întors în lumina reflectoarelor și a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și care l-a forțat să se retragă pentru o vreme.

Deși era un nume apreciat și o prezență constantă pe micile ecrane, decizia sa de a se retrage a luat prin surprindere atât publicul, cât și colegii și conducerea televiziunii. Abia acum, prezentatorul a explicat că starea lui de sănătate, afectată de programul intens și epuizant, l-a adus într-un punct critic.

Revenit recent în televiziune, Mădălin Ionescu prezintă o nouă emisiune, reluând activitatea după o pauză lungă. Cu o carieră vastă în spate, acesta a fost nevoit să renunțe la muncă în urma unei perioade de suprasolicitare extremă, care l-a adus în pragul burnout-ului.

„Am fost forțat de împrejurări”, mărturisește Mădălin Ionescu, explicând că ajunsese să lucreze câte 14 ore pe zi, timp de mulți ani, dedicându-se cu pasiune meseriei. Însă eforturile sale au avut consecințe grave asupra sănătății.

„Țin minte și acum întâlnirea cu domnul profesor Ciurea și am făcut un RMN cardiac atunci și mi-a spus că nu prea mai am energie în inimă, că nu prea mai am minerale”, a povestit prezentatorul în cadrul emisiunii Xtra Night Show.