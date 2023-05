În trecut, Cătălin Botezatu a format un cuplu foarte popular cu Bianca Drăgușanu. Deși scânteia dintre cei doi s-a stins în urmă cu mai mulți ani, designerul a rămas în relații bune cu prezentatoarea TV.

De curând, Cătălin Botezatu a dat detalii despre relația pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu. El a povestit cum a fost momentul în care s-a cunoscut prima oara cu frumoasa blondină.

Acesta a mai vorbit și despre clipa în care a realizat că își dorește să aibă o relație cu prezentatoarea TV.

„Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția.

Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni. Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște.

Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere.

Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase. Pentru mine, Bianca rămâne Bianca.

Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are.”, a declarat Cătălin Botezatu, la WOWnews.

Bianca a investit în ea

Cătălin Botezatu a vorbit despre cum a evoluat Bianca Drăgușanu. „Bianca e creația mea și ea știe asta și spune asta. Și eu sunt mândru, chiar dacă o să îmi iau hate. Bianca a pornit de jos, a fost, atunci când am cunoscut-o eu, o femeie frumoasă, care, normal, a evoluat, cum este și firesc.

Am văzut tot felul de femei în România care evoluează și asta nu e rău sau am văzut tot felul de fete, care dintr-un aspect neplăcut au evoluat în femei frumoase și iar nu este rău, dar pe ele nu le mai comentează nimeni.

Pe Bianca în schimb, toată lumea o comentează, nu înțeleg de ce, că vezi doamne și-a scos coastele și așa mai departe. Nu, nene! Are talia mică pentru că face sport, pentru că se îngrijește și pentru că a investit în ea. Că și-a pus niște silicoane și niște buze, că ți-ai luat pantofi noi, toată lumea are.”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.