Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Acesta susține că Alexandru nu a făcut altceva decât să îi mintă pe români cu privire la majorarea pensiilor cu 40%.

”Cel mai devalorizat propagandist pe care-l are PNL-ul” este părerea fostului președinte Traian Băsescu despre ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ”A ținut-o un an de zile că ”avem banii pentru mărire cu 40% în buget”, deși știa că nu-i are. Oameni care-și asumă să mintă cu nerușinare timp de un an, ca la sfârșit să spună: ministrul de Finanțe mi-a spus că atâția bani are”, a spus Traian Băsescu, într-un interviu acordat pentru DC NEWS.

El a mai precizat că nu este vorba despre majorarea pensiilor în sine, cât este vorba despre ”o propagandă ieftină”. Fostul președinte înțelege că pensiile nu puteau fi majorate, însă acest lucru nu înseamnă că românii trebuiau mințiți.

”Eu nu spun că trebuiau mărite pensiile cu 40%, dar tupeul de a minți, de a face o propagandă ieftină este greu de digerat de cei care înțeleg ce face PNL-ul” a mai afirmat europarlamentarul PMP, în interviul DCNews.

Ce spune Violeta Alexandru

De cealaltă parte, la finalul săptămânii trecute, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut precizări în ceea ce privește creșterea pensiilor și ce plan are Guvernul liberal. Ministrul a declarat că pensiile vor crește, atât în 2021, cât și în anii următori, conform programului de guvernare al Partidului Național Liberal.

„Lucrurile sunt clar menționate, pensiile vor crește. Am crescut anul acesta, într-un an dificil economic, vom avea o creștere și în anii următori. Facem afirmația în programul de guvernare ca un angajament al dorinței noastre de a crește pensiile. PSD a făcut o promisiune, dar nu s-a ținut de ea. PNL a crescut pensiile și într-un an dificil. Am fost alături de români pentru că știm că din contribuțiile lor se alimentează bugetul din care facem plata pensiilor.

Diferența dintre noi și PSD este că noi nu mințim, noi facem când spunem că facem. Când Partidul Național Liberal face o afirmație , se ține de cuvânt și o pune in practică.

Părerea mea este că trebuie mers pe o creștere a calculării pensiilor așa cum a fost gândită și este aplicată în acest moment. Sunt înclinată să găsim soluții pentru cei care au contribuit cu un stagiu complet, deci aș merge pe o abordare coerentă cu modul de calcul de până acum al pensiilor. Ceea ce am putut să fac în acest an, se vede”, a declarat Violeta Alexandru, sâmbătă seară, la România TV.

