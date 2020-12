Declarația lui Traian Băsescu a fost făcută miercuri, la PMP TV, după ce Nicușor Dan a anunțat că votează PNL la alegerile parlamentare.

„Știu eu dacă e o dramă? Orban i-a făcut atâta curte lui Nicușor Dan, încât probabil că îmbătat de puterea pe care a dobândit-o ca primar general și de cântecul de lebădă al viitoarelor susțineri financiare din partea lui Orban, Nicușor Dan a cedat ispitei. Asta arată că i se potrivește Nicușor Ban. Pentru că Orban îi primite bani pentru București”, a declarat Traian Băsescu.

Anunțul lui Nicușor Dan

La finalul acestei săptămâni vor avea loc alegerile parlamentare din acest an. În acest context, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan , a spus public cu ce partid va vota. În opinia lui, acest partid are cel mai solid program de guvernare.

În cadrul unei declarații de presă susținută miercuri de către primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat cu cine va vota duminică, 6 decembrie.

Acesta a spus că va pune ștampila pe Partidul Național Liberal, motivând că PNL are cel mai bun program de guvernare dar și cel mai bun premier.

„Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are România in acest moment. Desi sunt fondatorul USR consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania azi.

Nu vrea sa intru intr-o polemica cu USR. PNL are cel mai solid program de guvernare. PNL-ul are cea mai buna varianta de premier, pe Ludovic Orban, este o persoana pe care am cunoscut-o in aceste luni si pot sa spun despre el ca este o persoana de incredere, loiala oamenilor, cu viziune si anvergura, este cineva care vede mizele mari si mai are o calitate, e preocupat de rezolvarea problemelor”, a spus Nicușor Dan în cadrul declarației de presă.