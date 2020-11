Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut precizări în ceea ce privește creșterea pensiilor și ce plan are Guvernul liberal. Ministrul a declarat că pensiile vor crește, atât în 2021, cât și în anii următori, conform programului de guvernare al Partidului Național Liberal.

„Lucrurile sunt clar menționate, pensiile vor crește. Am crescut anul acesta, într-un an dificil economic, vom avea o creștere și în anii următori. Facem afirmația în programul de guvernare ca un angajament al dorinței noastre de a crește pensiile. PSD a făcut o promisiune, dar nu s-a ținut de ea. PNL a crescut pensiile și într-un an dificil. Am fost alături de români pentru că știm că din contribuțiile lor se alimentează bugetul din care facem plata pensiilor. Diferența dintre noi și PSD este că noi nu mințim, noi facem când spunem că facem. Când Partidul Național Liberal face o afirmație , se ține de cuvânt și o pune in practică.

Părerea mea este că trebuie mers pe o creștere a calculării pensiilor așa cum a fost gândită și este aplicată în acest moment. Sunt înclinată să găsim soluții pentru cei care au contribuit cu un stagiu complet, deci aș merge pe o abordare coerentă cu modul de calcul de până acum al pensiilor. Ceea ce am putut să fac în acest an, se vede”, a declarat Violeta Alexandru, sâmbătă seară, la România TV.

Ministrul Muncii vrea să închidă pe zero în ceea ce privește restanțele

În cursul săptămânii, Violeta Alexandru a vorbit și despre situația actuală a restanțelor la pensii din România.

„Revin și cu situația pensiilor naționale. Chiar vreau să închid pe zero și aici și să văd toate lucrurile rezolvate. Nici măcar 2 restanțe nu accept. Așa mi se spune, nu mai avem întârzieri, doar 2,3 dosare nelucrate … Cum adică nu mai sunt restanțe când mai sunt 2? Acestea ce sunt? Lejeritatea cu care se vorbește despre dosarul unui om mă face să cred că mai e de muncă pentru ca, dincolo de conținutul unui dosar, să se înțeleagă că este viața profesională a unei persoane”, a scris ministrul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a vorbit despre indiferența și lipsurile din sistem „După luni în care nu am slăbit nicio clipă atenția pe subiect, au început scuzele din sistem. E greu … Dar pentru pensionari nu o fi greu să aștepte de atâtea luni deciziile (mai ales la recalculare)? Este o întrebare simplă”, a mai scris Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale cere performanță din partea sistemului de administrație, pentru ca problemele să fie rezolvate „la zi și bine făcute”.