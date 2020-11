„Gata și platforma ROMÂNIA MUNCEȘTE: https://gasescjob.ro, după pensiamea.ro pe care am lansat-o recent și despre care aud că este utilă oamenilor căci le ușurează căutarea de informații despre actele și procedurile pentru pensionare. Ambele platforme sunt făcute cu ajutorul unor voluntari extraordinari.

Când spun că am tot respectul pentru oamenii care muncesc, nu mint. De aici și toată preocuparea mea ca oamenii să își găsească ușor un loc de muncă. Sau să nu își piardă locurile de muncă – cât a ținut de mine, am făcut. După toată munca din perioada pandemiei, prin ANOFM, am reușit salvarea contractelor din domeniile afectate de pandemie, prin toate măsurile active gestionate repede și eficient.

Preiau multe mesaje, mă documentez dar am obiceiul să mă pun, în primul rând, în situația beneficiarilor serviciilor Ministerului Muncii. Pentru mine este cea mai eficientă abordare. Am scris despre complicatul traseu prin care găsești informații despre ofertele de muncă facilitate de ANOFM. Site-ul s-a complicat pe parcurs, are orice altceva la îndemână, pe prima pagină mai puțin ceea ce trebuie: oferte și cereri de pe piața muncii. Imediat m-am gândit – ce soluție simplă pot găsi ca să simplific lucrurile pentru oameni în căutarea unui loc de muncă?”, a scris Violeta Alexandru.

Ce beneficiu este adus românilor

Platforma facilitează conectarea românilor în căutare de locuri de muncă cu angajatori din toată țara utilizând datele din platforma ANOFM.

„ROMÂNIA MUNCEȘTE facilitează conectarea românilor în căutare de locuri de muncă cu angajatori din toată țara utilizând datele din platforma ANOFM, cea care conține acum 19,000 locuri de muncă disponibile.

De acum angajatorii și candidații găsesc mai ușor:

1. Instrucțiuni detaliate cu privire la procesul de aplicare sau listare a locurilor de muncă.

2. Instrucțiuni pentru navigarea platformei ANOFM.

3. Materiale utile pentru crearea unui CV sau a unei scrisori de intenție.

Da, sunt un ministru liberal, acestea sunt prioritățile mele. De aceea am spus că înaintea creșterii indemnizației de șomaj, respectul meu pentru români îl arăt sprijinindu-i să găsească ușor și cât mai repede un (nou) loc de muncă, să își folosească și chiar să își îmbunătățească aptitudinile, să nu le piardă pe cele dobândite fiind o lungă perioadă în șomaj.

Anul acesta 175.000 de persoane au fost angajate folosind informațiile ANOFM – 44% din totalul celor care au beneficiat de servicii specializate de ocupare/implicate în măsuri de stimulare. Cele mai multe sunt din județeleTimiș, Neamț și Dolj și din Mun. București. Ne putem propune mai mult dar aceasta este situația acum, cu puțin înainte de finalul anului. Suntem peste media anuală dar știu că se poate mai mult. 52% sunt din mediul urban, 35% au studii liceale, 24% școli profesionale, 8% gimnaziu. Cu o abordare axată pe nevoile beneficiarilor, se poate concura cu cele mai mari platforme de recrutări online din țară. Important este ca ANOFM să fie performantă, să aibă o schimbare de atitudine față de beneficiari (îndrăznesc să spun – clienți ca să sugerez schimbarea de atitudine). La fel de important mi se pare ca oamenii să aibă încredere că aici își găsesc un loc bun de muncă, informația utilă să le fie la îndemână. Da, știu, vreau mai mult de la administrație pentru oameni. Pentru că știu că sepoate”, a conchis Violeta Alexandru.