În contextul epidemiei de Covid-19, crește preocuparea proprietarilor de clădiri pentru sănătatea oamenilor în spațiile în care trăiesc sau lucrează. Ţiriac Imobiliare este primul dezvoltator care implementează în România standardul WELL Health-Safety pentru întreg portofoliul mixt, format din Complexul Stejarii Clubul Rezidențial – 1, clădirea de birouri Centrul Țiriac, dar și proiectele aflate în construcție – clădirea de birouri Țiriac Tower și proiectul rezidential Stejarii Clubul Rezidențial – 2. WELL Health-Safety este cel mai nou sistem de evaluare a clădirilor introdus de International WELL Building Institute (IWBI) și ajută proprietarii și chiriașii să-și adapteze clădirile la realitatea post Covid-19. Colliers International România, singura companie de consultanță imobiliară cu o echipă de specialiști WELL, va coordona procesul de certificare al întregului portofoliu mixt de clădiri deținut de Ţiriac Imobiliare.

Pandemia Covid-19 a scos în evidență rolul critic pe care îl are dinamica dintr-o clădire în gestionarea sănătății, siguranței și bunăstării oamenilor. Riscul epidemiologic în cazul Covid-19 creşte în spații interioare, închise, unde oamenii își petrec aproximativ 90% din timp. Proprietarii de clădiri și chiriașii văd nevoia stringentă de a îndeplini standarde ridicate de sănătate și siguranță în spațiile pe care le administrează și iau acum în calcul reducerea riscurilor de răspândire a bolilor infecțioase, prin adoptarea de soluții care să fie implementate imediat și care să faciliteze crearea unui mediu de lucru sănătos și sigur.

Ce este standarul WELL Health-Safety Raiting

Standardul WELL Health-Safety Rating a apărut în urma recomandărilor primite de la IWBI Task Force privind Covid-19, un grup format din aproximativ 600 de experți din sănătate, virusologi, academicieni, oficiali guvernamentali, specialiști în construcții și profesioniști din imobiliare. Certificarea WELL Health-Safety se adresează tuturor tipurilor de clădiri aflate în operare, se bazează pe dovezi și este axată pe adoptarea unor politici operaționale, implementarea de protocoale de mentenanță și elaborarea unor planuri de urgență.

Complexul Stejarii Clubul Rezidențial – 1, clădirea de birouri Centrul Țiriac, dar și proiectele aflate în construcție – Țiriac Tower și Stejarii Clubul Rezidenţial – 2 – au fost înregistrate în vederea certificării WELL Health-Safety Rating. Dorința de a certifica portofoliul în baza acestui standard apare în contextul unei preocupări constante în direcția sustenabilității, inițiată de Țiriac Imobiliare prin certificarea LEED Core and Shell a clădirii Țiriac Tower. Procesul de certificare LEED este coordonat tot de către echipa Colliers International România. În același timp, Tiriac Imobiliare urmărește obținerea ratingului BREEAM Excellent pentru proiectul Stejarii Clubul Rezidenţial – 2.

„În demersurile noastre privind dezvoltarea sustenabilă, principala preocupare a fost grija față de siguranța și bunăstarea chiriașilor, astfel încât decizia de a certifica portofoliul a fost ușoară. Validăm astfel, printr-o atestare internaţională, implementarea, încă de la începutul pandemiei, a măsurilor anti-Covid-19.

În ceea ce privește clădirile în dezvoltare, urmăm aceeași strategie: clădiri eficiente și sigure din perspectiva sănătății chiriașilor noștri. Astfel, mizăm pe colaborarea și implicarea echipei Colliers România în a ne fi alături în procesul de certificare WELL Health-Safety”, declară Răzvan Enache, CEO Țiriac Imobiliare.

În prezent, nicio clădire din România nu a obținut acest tip de certificare, dar la nivel global există peste 7.500 de clădiri, în peste 20 de țări, înregistrate în vederea certificării WELL Health-Safety Rating. Printre primele clădiri care au obținut deja această certificare se numără stadionul Yankee, Empire State Building, RMZ Corporation sau Carrier/EMSI.

„Întrucât organizațiile din întreaga lume răspund la criza Covid-19 prin actualizări ale politicilor și protocoalelor interne, standardul WELL Health-Safety Rating oferă un instrument eficient de a ghida, valida, recunoaște și amplifica eforturile proprietarilor de clădiri și ale chiriașilor în ceea ce privește sănătatea și siguranța oamenilor.

Pentru menținerea certificării, proiectele trebuie să treacă printr-un proces anual de reînnoire a acesteia, ceea ce ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard ridicat de sănătate și siguranță pe termen lung”, explică Ștefania Baldovinescu, Partner, Head of Real Estate Management Services & Land Agency în cadrul Colliers International.

Investițiile în clădirile de birouri din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar, în prezent, principalii diferențiatori țin de calitate. Dezvoltatorii imobiliari acordă o atenție sporită mediului înconjurător prin dezvoltarea de proiecte sustenabile, eficiente din punct de vedere al consumului de energie și apă, pentru care obțin certificări verzi care atestă niveluri tot mai înalte. În completarea acestora, standardul WELL vine și îndreaptă atenția de la impactul clădirilor asupra mediului construit la impactul pe care acestea îl au asupra sănătății și stării de bine a oamenilor care le ocupă.

Standardul WELL Building este primul sistem care recunoaște interacțiunea sănătoasă a ocupanților unei clădiri cu spațiul în care trăiesc, concentrându-se pe calitatea aerului și a apei potabile, calitatea luminii naturale și artificiale, pe nutriția, activitatea fizică, modelele de somn, productivitatea și performanța oamenilor. Pornind de la strategiile aplicabile în standardul WELL Building, IWBI Task Force a creat noul sistem de evaluare WELL Health – Safety Rating, menit să ofere suport în vederea prevenției, pregătirii, adaptabilității și recuperării în contextul Covid-19.