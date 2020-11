Conform unui comunicat al ANOFM, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări, precum: operator introducere validare şi prelucrare date – pentru 120 persoane, lucrător în comerţ (104), contabil (62), competenţe cheie – comunicare în limba engleză (42), frizer, coafor, manichiură, pedichiură (42), inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (42), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (34), agent vânzări (28), competenţe antreprenoriale (28) şi electrician constructor (28).

Unde vor fi organizate cele mai multe cursuri

Judeţele în care se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: Vrancea (252 de persoane), Bucureşti (90) şi Dâmboviţa (84).

ANOFM precizează că persoanele interesate de aceste cursuri se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea „Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.

Câte locuri de muncă sunt disponibile la nivel național

Conform datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ANOFM, sunt disponibile 22.000 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (1.110), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (989), lucrător comercial (914), vânzător (788), muncitor necalificat în industria confecţiilor (714), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie (706), montator subansamble (664), manipulant mărfuri (615), confecţioner-asamblor articole din textile (560), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (420).

Din cele 22.000 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.385 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer în diferite domenii de activitate, consilier/ expert/ inspector/ economist etc), 6.886 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de securitate, vânzător etc), 5.238 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic, zidar, fierar betonist etc.), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fără studii (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în mine şi cariere, montator/reglor/ depanator de aparataj electric etc.).