„Cred că singura soluţie este să mergem cu toată economia spre principiul contributivităţii. Este propunerea PNL. Să trecem sistemul de pensii pe sistemul de contributivitate. Nu vor mai exista două Românii. Nu vor mai fi unii mai speciali şi alţii care plătesc pe contributivitate. Vom avea un sistem de pensii bazat pe contributivitate şi eliminăm această discuţie. Nu poţi să le taxezi, nu poţi să le elimini. Totdeauna există o decizie. Când vom avea un sistem de pensii pe contributivitate, nimeni nu o să mai poată să spună atunci că este neconstituţional pentru că va fi pentru toată lumea la fel”, a spus ministrul Finanțelor.

„Oamenii cheltuiesc bani, nu procente”

Cu privire la decizia CCR de amâna după alegerile parlamentare pronunţarea asupra legii privind mărirea pensiilor cu 40 la sută, Florin Cîţu a spus că aşteaptă decizia judecătorilor constituţionali.

„Vom vedea atunci care este decizia. A creşte pensiile cu 40 la sută era sinucigaş pentru orice economie. Să luăm orice economie din lume. Dacă mai adăugăm la situaţie faptul că eram într-o criză economică generată de o criză de sănătate, ne aruncam singuri în aer. Am crescut punctul de pensie cu cea mai mare sumă – 177 de lei. PSD a fost trei ani la guvernare şi în niciun an nu crescut pensiile cu această sumă. Oamenii cheltuiesc bani, nu procente. În plus, ne-am asigurat că preţurile au scăzut. Rata inflaţiei a scăzut în fiecare lună. Am ajuns cu rata inflaţiei la 2,1 la sută care este cea mai mică rată a inflaţiei din 2017 şi până acum. În guvernarea PSD, rata inflaţiei a ajuns de la 0 la 5,4 la sută. 5,4 la sută este cea mai mare rată a inflaţiei din 2011 şi până acum. Asta a însemnat programul de guvernare PSD”, a declarat Florin Cîţu.

Atac la adresa PSD

Ministrul Finanțelor a declarat că politicienii social-democraţi „acum câteva zile ne spuneau că ascundem cazurile, că nu e nevoie să închidem nimic pentru că nu se îmbolnăveşte nimeni”

„Ei au fost cei care au negat că nu era nevoie să porţi mască. Au spus că le punem botniţă. Au negat, atunci când am vrut să prelungim starea de urgenţă în martie, s-au opus. Au negociat viaţa românilor care nişte criminali pentru propriul interes de a câştiga câteva voturi. Aceşti oameni s-au schimbat acum şi sunt pe invers. Nu o fac decât pentru a încerca să câştige câteva voturi. Astăzi ar trebuie să fie anchetaţi pentru declaraţiile pe care le-au făcut în acestă perioadă. Se ascund în spatele declaraţiilor politice care au instigat la nesupunere, la nerespectarea legilor care erau date pentru a-i proteja pe cetăţeni”, a spus Florin Cîțu.