Veşti extrem de importante pentru milioane de români. Sunt informaţii despre Pilonul 2 de pensii care îţi va aduce venituri mai mari după ce vei ieşi din câmpul muncii. În condiţiile în care deficitul de la Pilonul 1 de pensii este din ce în ce mai mare, Pilonul 2 este unul extrem de important, de sprijin pentru mulţi dintre noi.

Bani mai mulţi la pensie

Foarte puţini dintre angajatii din Romania sunt constienti de faptul ca un procent din impozitul lor pe salarii se duce catre fondurile de pensii private si, mai putini dintre acestia cunosc detaliile de baza legata de contributia lor la Pilonul 2.

În primul rând, trebuie să afli cine le administreaza ce suma s-a strans in cont, şi in ce conditii si cand se vor putea folosi de aceasta suma. Rolul pensiei din Pilonul 2 va fi acela de a completa veniturile pe care le vor obtine oamenii după pensionare.

În fiecare luna, din salariul brut se retine un procent de 3,75%in prezent, care este virat sub forma de cotizatie la Pilonul 2 de pensii. Veniturile nu sunt afectate pentru că cotizatia este oprita din impozitul pe salariu datorat la Stat, anunţă bvbescu.ro.

Cum eşti înscris la Pilonul II de pensii

Fiecare angajat a avut posibilitatea încă de la primul loc de muncă să opteze pentru un fond de pensii private. Dacă nu şi-a exprimat optiunea, a fost distribuit aleator catre un fond de pensii.

Toate fondurile de pensii sunt de încredere, dar este posibil sa existe unele diferente intre un fond sau altul in privinta randamentului investitiei. Activitatea acestor fonduri este foarte bine reglementată si sunt considerate ca fiind sigure.

Spre deosebire de pensia de la Stat, Pilonul 1, unde sumele plătite sub forma de impozit pe salariu nu ne apartin, iar pensiile din luna curenta sunt platite chiar din contributiile achitate de noi in acest moment, sumele stranse din contribuita pe care o platim la Pilonul 2 sunt in proprietatea noastră.

Aceste sume pot fi şi mostenite, astfel ca banii acumulati in contul fiecăruia nici nu se pierd, nici nu vor intra vreodata intr-un cont al unei entitati private. Fondurile de pensii nu fac decat sa investeasca constant aceste sume, pentru a oferi un randament multumitor.

În perioada 2007-2020, randamentul anual al fondurilor de pensii Pilon 2 in Romania a fost de 8,75%. Trebuie spus ca nu ne vom putea folosi sumele care se acumuleaza la Pilonul 2 decat dupa pensionare.