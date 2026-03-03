Pentru a primi bani în plus, cei care au muncit sâmbăta trebuie să demonstreze orele suplimentare lucrate. Este necesară existența unor dovezi clare care să ateste desfășurarea activității peste program în perioada respectivă. În lipsa documentelor complete, foștii salariați trebuie să se adreseze foștilor angajatori sau firmelor specializate în arhivare pentru a obține adeverințele necesare.

Specialiștii în domeniul pensiilor atrag atenția că, dacă în adeverințele de venit nu sunt menționate detalii precum orele suplimentare sau sporurile pentru muncă de noapte, este obligatorie solicitarea unui document suplimentar. Fără aceste acte, nu pot fi realizate calculele corecte ale pensiei. Toate veniturile obținute, inclusiv cele suplimentare, trebuie introduse în baza de date a Casei de Pensii pentru ca drepturile să fie stabilite corect.

„Asta înseamnă că trebuie să ai dovezi clare care să ateste că ai lucrat acele ore suplimentare”, a explicat un specialist în domeniul pensiilor, conform Newsweek.

Conform legislației în vigoare, adeverințele de venit trebuie emise potrivit prevederilor din Anexa 6, document care stabilește modul exact în care trebuie prezentate veniturile realizate înainte de anul 2001. Respectarea acestor cerințe este esențială pentru ca perioadele lucrate și veniturile aferente să fie recunoscute oficial la stabilirea pensiei.

„Dacă în adeverințele de venit nu sunt menționate detalii, cum ar fi orele suplimentare sau sporurile pentru muncă de noapte, este necesar să soliciți un document suplimentar. Fără documentele necesare, nu putem face calculele corecte ale pensiei. Trebuie să avem toate veniturile, inclusiv cele suplimentare, pentru a fi introduse în baza de date a Casei de Pensii”, a explicat un alt specialist.

În plus, pensionarii care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă pot beneficia de o reducere semnificativă a vârstei de pensionare. Mulți dintre cei care au lucrat în astfel de medii nu au știut că au acest drept. De exemplu, o persoană care a muncit timp de 13 ani în industria de încălțăminte, într-o fabrică unde condițiile erau dificile, a aflat ulterior că această perioadă ar putea conduce la reducerea vârstei de pensionare. Pentru a beneficia de acest avantaj, este necesară depunerea unei adeverințe care să ateste activitatea desfășurată în condiții speciale.

Pentru obținerea unei pensii mai mari și pentru reducerea vârstei standard de pensionare, documentele justificative sunt esențiale. Cei care au lucrat în condiții speciale trebuie să depună adeverințe care să confirme perioada respectivă. În acest mod, pot beneficia nu doar de un cuantum mai mare al pensiei, ci și de ieșirea mai devreme din activitate.

„Dacă cineva a lucrat în condiții speciale, trebuie să depună adeverințe care să ateste această perioadă. În acest fel, va beneficia nu doar de o pensie mai mare, dar și de o reducere a vârstei de pensionare, ceea ce poate fi un avantaj considerabil. De obicei, condițiile speciale de muncă sunt reglementate în mod diferit de la un sector la altul. Este important ca documentele să fie completate corect, astfel încât să nu existe neclarități în dosarul de pensionare”, a mai spus specialistul.

Condițiile speciale de muncă sunt reglementate diferit de la un sector la altul, iar completarea corectă a documentelor este extrem de importantă pentru a evita neclaritățile în dosarul de pensionare. În lipsa actelor corespunzătoare, anumite perioade sau venituri suplimentare pot să nu fie luate în calcul, ceea ce poate duce la pierderea unor drepturi financiare importante pentru viitorii pensionari.