Competițiile politice din campaniile electorale adesea generează un amestec de emoții, păreri contradictorii și dezbateri intense.

În pragul alegerilor prezidențiale, politologul Radu Enache aduce o perspectivă interesantă asupra posibilității ca George Simion să ajungă la Cotroceni, în ciuda reticenței unui sector al electoratului care vede în această victorie o direcție riscantă pentru țara noastră, scrie adevărul.ro.

Totuși, Radu Enache consideră că nu trebuie să tragem concluzii pripite despre viitorul României, chiar și în cazul unei asemenea schimbări politice.

În cadrul unui interviu recent, Radu Enache susține că Simion ar putea să nu câștige turul 2, menționând că succesul acestuia nu este inevitabil și că un eventual președinte al României trebuie să aibă sprijinul ferm al Occidentului.

Istoria post-1990 ne arată că niciun lider nu a ajuns în această funcție fără a beneficia de aprobarea principalelor capitale europene și americane.

Din această perspectivă, el consideră că există o diferență majoră între țările din Uniunea Europeană, subliniind că, în ciuda posibilei ascensiuni ale unor lideri cu viziuni mai naționaliste, România nu poate ignora importanța relațiilor externe, în special în contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina și de o tensiune crescândă în zona europeană.

Radu Enache ridică o întrebare foarte importantă: ce s-ar întâmpla cu România dacă Simion ar deveni președinte? Ar risca România să fie izolată în Uniunea Europeană din cauza unei viziuni suveraniste?

Răspunsul politologului este clar: nu ar fi o catastrofă, întrucât sistemele internaționale și alianțele din care România face parte sunt mult prea complexe pentru a fi afectate de acțiuni unilaterale.

În ciuda percepției de extremism care i se atribuie, George Simion, chiar dacă ar avea intenții radicale, ar fi limitat de realitățile politice și economice internaționale.

Radu Enache subliniază că România, ca membră a Uniunii Europene și NATO, nu ar putea să facă pași semnificativi fără a fi izolată rapid pe plan global.

În ceea ce privește campania electorală în sine, politologul remarcă o polarizare profundă a societății, caracterizată de o intensificare a sentimentelor și o divizare clară între susținătorii celor două mari tabere.

Campaniile din ultimii ani, inclusiv cele din Statele Unite sau Franța, au arătat cum polarizarea poate influența discursul public și atmosfera politică.

Radu Enache consideră că, indiferent de cine va ieși învingător în alegerile din România, este important ca procesul electoral să fie perceput ca legitim și să reflecte voința majorității, chiar dacă acest lucru poate adânci diviziuni în societate.

Un alt punct de interes este legat de profilurile celor doi candidați principali, George Simion și Nicușor Dan. Acesta face o comparație între aceștia și președinți din trecut, menționând că amândoi au calități și defecte care îi definesc.

Simion, cu o personalitate energică și fermă, poate fi văzut ca o figură mai puțin „prezidențiabilă” din cauza lipsei de experiență diplomatică și cultură generală. Pe de altă parte, Nicușor Dan, cu un background intelectual și o abordare rațională, este apreciat pentru echilibrul său, dar, în opinia lui Radu Enache, nu are un profil carismatic care să îl propulseze într-o funcție de mare importanță, precum cea de președinte.

”În ce privește planurile lor de țară, nu ar prea fi mult de spus. Pe de altă parte, sincer, mi se pare că, paradoxal, lumea apreciază ca plusuri niște minusuri și minusurile ca niște plusuri. De exemplu, haideți să începem cu domnul Simion, că tot am vorbit de el. Este evident că domnul Simion nu are, să spunem, prestanță de președinte. El nu e o figură care să inspire prezidențiabilitate. E un om energic, e un om care a dovedit că e bătăios în sensul bun al cuvântului, în sensul că se zbate, este asertiv, cum se spune. Dar nu a ajuns încă la un nivel de prezidențiabilitate, deși în ultimii, hai să spunem în ultimul an, mai bine, el a făcut progrese în sensul ăsta. El a fost și e încă un bun șef pe partid, pe care oameni cu mai multă pregătire decât dumnealui și cu mai mare anvergură îl urmează, tocmai pentru că el dă încredere și forță în sens partidic. Dar nu e o figură prezidențiabilă. Are calități pe care nu mulți le știu, la fel ca și domnul Nicușor Dan. Partea bună sau o calitate a candidaturii domnului Simion este aceea că ea e naturală. Să mă explic.

Domnul Simion a spus, cred că chiar acum vreo doi ani, că nu e încă pregătit pentru a candida la președinție. Dar, fiind șeful unui partid care a avut anul trecut un succes electoral și un succes electoral notabil, este natural ca el să fie candidatul partidului la președinție. Și pentru că, la urma urmei, politica se face de către partide, nu de către independenți. Și aici pun în contrapartidă independența între ghilimele a domnului Nicușor Dan, care este o slăbiciune din punctul ăsta de vedere. Sigur că în sistemul constituțional românesc președintele, odată ales, nu mai este membru al unui partid politic și el trebuie, conform Constituției, să medieze între actorii politici, economici din stat. Dar la noi, spre deosebire de Germania, Italia, Austria, Cehia sau Ungaria, președintele României are mai multă putere decât un președinte dintr-un sistem parlamentar.

Nu are chiar aceeași putere pe care o are președintele Franței, de exemplu, dar e totuși o putere mai mare. Din punctul ăsta de vedere, a fi fost membru al unui partid politic este pentru președintele în funcție un atu. Și vedem că toți președinții post-decembriști au ajuns președinți din poziția de șef de partid.

Din punctul ăsta de vedere, depinde independența domnului Nicușor Dan. Nu e un atu, din contră, chiar dacă lumea zice că ne-am săturat de partide.

La domnul Simion aș mai adăuga, ca o calitate, voința și fermitatea. Până la urmă, el este un om care e în mare măsură, cum se spune în engleză, un self-made man și s-a construit politic singur. Ceea ce duce și la un defect. Orice am spune, domnul Simion are mari carențe, să spunem, de ordinul culturii generale”, continuă Radu Enache.