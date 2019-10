Vom avea probleme mari în această iarnă. Vorbim despre un avertisment extrem de dur al specialiștilor. Autoritățile sunt deja în alertă. Meteorologii anunță cea mai grea iarnă din ultimii 30 de ani în Europa. România va fi afectată şi ea foarte mult. Vor fi ninsori abundente, ger şi viscol.

Meteorologii europeni vorbesc despre faptul că vom avea parte de o iarnă aspră, din cauza vortexului polar. Vremea rea se va instala încă de la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit meteorologilor de la accuweather.com. Din decembrie, precipitaţiile vor pune stăpânire pe întreaga ţară, fiind aşteptate şi lapoviţă şi ninsori în condiţiile în care temperaturile nocturne vor scădea sub pragul de îngheţ.

„Faptul că în noiembrie este posibil să avem temperaturi negative nu este neobisnuit în ţara noastră. În mod obişnuit sunt lapoviţe şi ninsori, ceea ce prevesteste venirea iernii în România. Chiar daca per ansamblu lunile de iarna au avut în general un caracter bland pe temperaturi, asta nu inseamna că iernile în Romania nu pot avea episoade de vreme severa pe viscol şi zapada care sa aduca şi ger cu valori sub -20 de grade, chiar si in zonele mai joase de relief. Este prematur să spune dacă vom avea zăpadă de Crăciun. (…) Nu trebuie să excludem că iarna urmatoare poate sa aduca si episoade de iarnă autentică, cu zăpezi abundente”, a explicat meteorologul Elena Mateescu, conform RomâniaTV.

Iarna își va intra cu adevărat în drepturi în luna ianuarie, atunci când meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii avertizează că perioada ianuarie-februarie 2020 ar putea fi cea de-a şaptea cea mai rece iarnă din ultimii 30 de ani.

