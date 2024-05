România este la un pas de o reuşită importantă la nivel european, una care sigur ca atrage foarte mulţi turişti: este vorba despre cel mai înalt pod suspendat din Europa.

Primarul comunei unde se va construi această atracţie a venit cu mai multe detalii.

Aşadar, vorbim despre comuna Parva din judeţul Bistrița-Năsăud. Acolo, ar urma să se construiască cel mai înalt pod suspendat din Europa. Proiectul îl va întrece pe cel care deţine în acest moment recordul: un pod din Italia ce are o înălţime de 175 de metri.

Podul ce urmează să fie realizat în România va fi plasat la o înălţime de aproape 200 de metri.

Edilul Ioan Strugari a anunţat pe pagina sa de socializare că proiectul a fost depus cu succes pe 29 aprilie. Linia de finanţare este căutată încă din anul 2020, însă abia acum s-a reuşit depunerea cu succes a dosarului.

„Știre de ultimă oră de interes public:

Pe 29 aprilie, am depus cu succes un proiect la care am ținut foarte mult să găsim o linie de finanțare încă din 2020. Astfel, am reușit să depunem un proiect care trece de granițele României și se pare că va fi cel mai înalt pod suspendat din Europa.

Italia a inaugurat recent un pod desemnat ca fiind cel mai înalt suspendat din Europa, având o înălțime de 175m, în timp ce al nostru se ridică aproape la 200m. Ne rugăm ca să trecem cu bine eligibilitatea și să semnăm contractul de finanțare. Să fie cu ajutorul Domnului!”, a scris primarul pe Facebook.