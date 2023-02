Milișăuți este un mic oraș din nordul Moldovei, practic o comună care din 2004 a trecut în rândul urbanizării. Pentru 99% din populația României nu spune nimic. Însă pentru locuitorii Bucovinei este cunoscut din două motive: are cele mai bune murături din zonă și un pod care nu se mai termină de trei ani de zile. În prezent, peste 8.000 de mașini și zeci de mii de oameni îl traversează zilnic, pe un singur sens, semaforizat. Uneori, la orele de vârf, cozile sunt interminabile, în special în zilele de luni, când e piață, și în perioada verii, când vin turiștii în Bucovina.

Povestea unui pod din Suceava care nu se mai termină de ani de zile

El face legătura intre cele mai mari orașe din Bucovina, Suceava și Rădăuți. Deoarece CNAIR a realizat un proiect incomplet, iar constructorul și-a dat seama după opt luni de zile că nu poate finaliza reabilitarea fără să oprească circulația pe pod, aproximativ 160.000 de oameni suferă de ani de zile. Lupta se duce în prezent pentru realizarea unei rute ocolitoare, prin râul Suceava, pentru a continua lucrările stabilite în contract.

Infofinanciar.ro ajuns în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina, pentru a desluși ițele unui pod lung de 200 de metri, construit în 1962, ce trebuie refăcut în orașul Milișăuți, o localitate cu o populație de aproape 6.000 de persoane. Comuna a devenit peste noapte oraș în anul 2004, atunci când una dintre condițiile pentru intrarea în Uniunea Europeană impunea creșterea gradului de urbanizare a țării. Totuși, zona rămâne una preponderent rurală, iar murăturile produse în Milișăuți sunt recunoscute în toată Moldova.

Suceava este unul dintre județele României a cărei infrastructură suferă din cauza numărului ridicat de mașini, mai ales de mare tonaj, care îi traversează drumurile. O serie de date statistice arată că după județul Ilfov, Suceava este zona cu cele mai multe TIR-uri din țară. De asemenea, o analiză recentă arată că peste 20% din infrastructura județului are o serie de probleme. Situația găsită aici se regăsește și la nivel național. Majoritatea podurilor din România sunt mai vechi de 50 de ani.

Multe dintre ele nu au fost reabilitate niciodată. Mai mult, în contextul în care Suceava are cea mai mare graniță cu Ucraina, de peste 100 de kilometri, zonă afectată de război, reparația podului este și mai urgentă. Mașinile de marfă circulă asiduu peste graniță, trecând prin vama Siret și mai nou prin punctul deschis recent la Vicovu de Sus. Nevoia unei infrastructuri rutiere potrivite în acest capăt de țară este esențială.

O serie de inundații puternice din anul 2018, un an cu multe ploi, l-au adus într-o situație critică. Atunci a necesitat o serie de reparații urgente după ce un picior al podului s-a prăbușit. Zis și făcut. Acesta a avut parte de o semireabilitare, atunci când s-a înlocuit partea luată de viitură. Iar viața și-a urmat cursul mai departe. Însă, problemele serioase au început în februarie 2020, atunci când trotuarul pietonal de pe pod s-a surpat, cu tot cu balustradă, pe o porțiune de 27 de metri. Bucăți mari din construcție au ajuns în albia râului Suceava, iar în pod au început să apară pe alocuri găuri. Totul la doar câteva luni după ce fusese parțial reabilitat. Vina nu este însă a semireabilitării, mai ales că o expertiză realizată în 2018 arăta că podul are probleme structurale și necesită reparații serioase, inclusiv înlocuirea grinzilor.

O greșeală a CNAIR face ca lucrările să nu poate fi finalizate

Din 2020, practic de trei ani de zile, pe podul de la Milișăuți se circulă alternativ, cu semafoare la un capat și la celălalt. Poliția a intervenit și a cerut balizarea, micșorând astfel calea de rulare la o singură bandă. Proiectul pentru reconstrucția podului a fost aprobat într-un final în luna februarie 2022, atunci când CNAIR-DRDP Iași și Asocierea formată din companiile TEST Prima – Beny Alex (lider) și Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi au semnat, în data de 9 februarie, un contract privind reabilitarea.

Practic, după doi ani de cozi interminabile care continuă și astăzi. Lucrările au început să fie puse în practică din luna aprilie a anului trecut, într-o zi de miercuri, 27 aprilie. Totuși, o serie de situații neprevăzute din contract, apărute pe parcurs, blochează și în prezent investiția de aproape nouă milioane de lei a CNAIR Iaşi încă din luna noiembrie a anului trecut. Atunci, lucrările au fost sistate de către constructor.

“Avem aproape trei ani de cât podul este în situația asta. Vă dați seama că nimeni nu e mulțumit. Și în general, deși atribuțiile nu sunt ale primarului, podul nefiind în administrarea primăriei orașului Milișăuți și fiind drumul național, este în administrarea CNAIR. Noi, inclusiv instituțiile județene, putem doar insista și semnala anumite chestiuni Ministerului Transportului și CNAIR. Ce a ținut efectiv de noi, eliberarea unui certificat de urbanism, ce ținea de efectiv de Primăria Milișăuți, s-a făcut”, a explicat primarul orașului, într-o seară de început de februarie, la unul dintre capetetele podului în timp ce cozi de mașini se desfășurau în spatele lui.

Circulația se desfășoară pe un singur sens cu semafoare

În prezent, circulația se desfășoară pe acest pod pe un singur sens, cu semaforizare de o parte și de cealaltă a intrărilor. Oamenii sunt nevoiți să aștepte uneori, mai ales pe timp de vară sau în perioada sărbătorilor, chiar și 20-30 de minute pentru a trece râul Suceava. De asemenea, rutele ocolitoare măresc distanța parcursă chiar și cu 10-15 de kilometri. Locuitorii Milișăuțului se plâng că au terenuri agricole peste pod, iar lipsa unei rute ocolitoare, în contextul închiderii podului pentru lucrări, le-ar aduce probleme serioase privind muncile câmpului. Și lunea oamenii știu că circulația e greoaie, fiind zi de târg în Milișăuți. Fiecare se descurcă cum poate. Unii pleacă mai devreme de acasă. Știu că au de așteptat.

Pentru cei care fac naveta zilnic între Rădăuți și Suceava este un calvar. În anumite luni ale anului știi că vei avea de așteptat mai mult. Vara, de obicei perioada anului în care cei mai mulți turiști vizitează zona sau cei plecați în străinătate se întorc acasă. Mulți locuitori ai Bucovinei au plecat în toată lumea. Să lucreze sau pur și simplu să își schimbe viața. Fie că a fost Europa, SUA sau chiar Australia (după cum veți afla în viitorul reportaj de la Suceava) pentru un trai sau poate niște drumuri mai bune. Toți au rude sau prieteni plecați în afară și toți le duc dorul.

“În luna august e foarte aglomerat de obicei drumul până în Suceava. Se stă mult lunea, pentru că e zi de piață și piața e exact lângă pod. Noi facem naveta zilnic și asta e deranjant, vara mai ales în iulie, august”, a povestit Daniela Tiron, membră a Asociației Răduțiul Civic, singurul ONG din județ care se ocupă de problemele sociale ale locuitorilor din zonă, pentru Infofinanciar.ro.

Circulația este restricționată de ani de zile

Conform CNAIR Iaşi, pe timpul execuției lucrărilor la infrastructură, circulația autovehiculelor a fost restricționată pe o singură bandă de circulație poziționată central, pe axul longitudinal al podului. Aceasta se desfășoară semaforizat alternativ, pentru fiecare sens de circulație, cu restricții de viteză și tonaj de max. 7,5 to/osie.

Potrivit acestora, în proiectul tehnic de execuție, privind acordurile și avizele obținute în 2022, s-a menționat că lucrările de reparații și consolidare a podului se vor executa fără întreruperea circulației pe pod. Dar cu introducerea unor restricții de circulație. Totuși, din cauza nerespectării restricțiilor de tonaj, suprastructura podului a suferit degradări, iar antreprenorul a solicitat închiderea circulației pe timpul execuției lucrărilor de înlocuire a grinzilor.

Planul nu a fost agreat inițial de CNAIR care spunea că proiectul a fost licitat și aprobat fără închiderea circulației. Ei au considerat neoportună această variantă. Într-un final, după discuții de luni de zile, și cu solicitări la Ministerul Transporturilor de către Prefectura Suceava s-au înduplecat și au pornit demersurile. Au promis că vor realiza din surse proprii o rută alternativă pentru finalizarea lucrărilor. Însă ele stagnează și la ora la care scriu aceste rânduri.

Astăzi, lucrările de reparații și consolidare la nivelul infrastructurii podului au fost finalizate. Din aprilie până în noiembrie, constructorul a tot lucrat. Acum așteaptă să înceapă lucrările de înlocuire a grinzilor la nivelul suprastructurii. Acestea vor putea fi realizate în momentul în care va exista o rută alternativă prin râul Suceava, a explicat CNAIR-DRDP Iași într-un răspuns la întrebările mele.

De ce au fost sistate lucrările la pod

Motivul și adevărata problemă din prezent este aceea că în proiectul inițial CNAIR nu a prins și bugetul și documentația necesară pentru execuția unei variantei provizorii de circulație. Adică un pod din tuburi prin râul Suceava, cum a fost construit și la reparațiile din 2018. Acesta urmează să preia traficul local și să vină în ajutorul riveranilor în perioada opririi totale a traficului pe pod pentru a finaliza lucrările.

Chiar dacă nici această variantă nu este ideală, cum ne-au spus oamenii din zonă, este singura variantă posibilă. Mulți se plâng că în timp ce exista această rută alternativă, accesul se făcea pe un drum neasfaltat (asfaltat între timp), care făcea ca locuitorii din zonă să “mănânce pur și simplu praf”. Cei cu mașini de teren nu respectau drumul și mergeau direct pe câmp încercând să iasă în față, lucru care bloca și mai mult circulația.

“Pe la început a fost o rută ocolitoare, dar era destul de groaznic de trecut de acolo, se trecea pe lângă curțile oamenilor, era un drum pietruit. Era groaznică ruta aia ocolitoare. Se făcea mult praf. Era un pod făcut din tuburi. Am trecut o dată pe acolo și n-am mai trecut. Eu ocoleam prin localitatea Satu Mare și să ies după pod, ocoleam 10 kilometri. Nu e foarte mult, dar se merge foarte greu că se circulă prin sate. Ruta ocolitoare ne făcea mașinile praf. Data trecută au fost probleme cu proprietarii din zona rutei ocolitoare pentru că mâncau praf. Aveau praf peste tot, pentru că tot traficul era deviat pe acolo și drumul fiind de pietriș cu nisip… Nu mi-aș dori să locuiesc în zona respectivă. Noi am preferat să facem cei 10 kilometri suplimentari. Plus că se băgau, nu respectau la semafor. Nu mai au nici oamenii răbdare după atâția ani. La fel era și va fi și cu podul provizoriu. O vor lua prin câmp, nu vor mai respecta drumul și se vor băga toți în fața podului. Cine avea mașini mai înalte. Când ieșeau în fața podului ieșea circ”, a mai adăugat Daniela, o tânără mamă care face zilnic naveta între Rădăuți și Suceava de ani de zile.

Constructorul așteaptă CNAIR-ul să realizeze podul provizoriu

De anul trecut, constructorul a sistat lucrările, după opt luni, perioadă în care a lucrat la fundație, deoarece nu își putea asuma riscurile pe care le prevede un șantier deschis chiar pe pod în timpul desfășurării traficului.

“Momentan lucrarea este sistată și se așteaptă aprobarea soluției pentru execuția variantei provizorii de ocolire a podului pe care o să circule strict riveranii, din prefabricate. Inițial a fost doar o variantă tehnologică de lucru pentru utilaje, se schimba cursul de apă, nu era neapărat o trecere a cursului de râu”, explică directorul constructorului Test Prima pentru sursa citată.

De asemenea, acesta spune că va respecta obligațiile contractuale pentru finalizarea podului în timpul util, iar după construirea unei variante provizorii va mai avea nevoie de șase luni.

“Noi o să ne respectăm obligațiile contractuale. Au fost 8 luni, a început în luna aprilie și a fost sistată în luna decembrie. Termenul nu este afectat, doar să fie puse la punct toate aceste detalii în privința variantei provizorii pentru obținerea avizului de la Apele Române. După ce o să se finalizeze o să înceapă execuția și în cel mult șase luni o să fie gata. S-a lucrat strict la partea de infrastructură, la consolidarea fundațiilor, iar consolidarea elevațiilor fundațiilor nu se poate face sub trafic. Ca și procent suntem la 30%”, a explicat Cornel Tărăboi, directorul companiei Test Prima, însă procentul va crește rapid pe măsură ce vor fi montate grinzile.

Acesta a recunoscut că există un risc mare dacă refacerea părții superioare a podului s-ar face în timp ce șoferii ar circula pe pod.

„Doar partea cu traficul era mai dificilă, cu lucrul sub trafic, există riscul dacă s-ar lucra pe proiectul inițial, să se întâmple nişte accidente pe care nu ni le-am fi putut asuma. Este un pod foarte vechi şi o structură care nu permite circulația alternativă, să lucrezi pe o bandă şi să circuli alternativ”, a completat acesta.

Deoarece este vorba de un drum național, competențele de reconstrucție întră în atribuțiile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Ea este condusă de directorul Ovidiu Mugurel Laicu, care a revenit în această funcție anul trecut în primăvară, printr-o decizie judecătorească, după ce a fost demis abuziv conform instanței.

Mai mult, acesta este și consilier local din partea PSD în cadrul Primăriei Iași, dar ăsta este un alt subiect de discutat. O serie de surse spun că podul provizoriu pentru Milișăuți ar costa între 100 şi 150 de mii de euro și ar putea fi făcut în regie proprie, fără licitație.

Infofinanciar.ro a încercat să vorbească despre această problemă cu directorul DRDP Iaşi, Ovidiu Mugurel Laicu, însă acesta ne-a direcționat către directorul de Implementare Proiecte, Ciobotaru Mihail, care ne-a răspuns la întrebări.

„Se lucrează la documentația pentru obținerea avizului de la Ape. A fost trimisă de aproape două săptămâni, eu cred că mai durează o săptămână și o trimitem la SGA (Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava). Trebuie o documentație, în baza la niște teste, nu e așa simplu. Puteam face oricând o variantă, dar vine apa mai mare și ne-o ia dacă nu e bine dimensionată. Noi am avut o discuție proiectantul, a fost aici, știe despre ce e vorba. Aici e vorba de accidente, dacă să întâmplă ceva și nu își ia nimeni răspunderea.

Planșa aceea va fi semnată de proiectant. Dacă se întâmplă ceva, el răspunde. El și verificatorul. Din cauza asta durează puțin. E important că am găsit soluția. Până atunci am achiziționat tuburile alea pe care o să le punem acolo pentru că circulația o să fie până în 3.5 tone, nu mai mare. TIR-urile au o rută ocolitoare, este deja stabilită. Aici merg doar riveranii și cei care mai vin din vamă cu autovehicule”, a spus directorul Mihail Ciobotaru.

Acesta a adăugat că podul va fi pregătit pentru traficul greu, infrastructura podului este gata, iar în prezent se va lucra la suprastructură şi la schimbarea grinzilor. De asemenea, DRDP Iași a solicitat proiectantului SC NV Construct SRL elaborarea unei documentații tehnice pentru execuția variantei provizorii de circulație, în vederea obținerii avizului SGA Suceava. Ulterior, în condițiile obținerii acestui aviz, se va demara procedura de achiziție a tuburilor PREMO, pe care DRDP Iași le va pune la dispoziția antreprenorului”, a mai transmis CNAIR DRDP Iaşi, răspunzând unei solicitări.

Ce spune proiectantul lucrării

În același timp, am discutat și cu Dan Sima, reprezentat al companiei NV Construct. Este firma care s-a ocupat de proiectarea podului. În ultimele luni, compania a primit deja două certificate negative intermediare în baza noii legislații a achizițiilor publice, după cum a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Totuși, firma recunoaște că are foarte multe contracte cu CNAIR-ul. Vorbind despre proiect, în varianta acceptată, acesta nu prevedea și o rută ocolitoare.

“Inițial, podul în CT și în suma care a fost prinsă, a fost fără această variantă provizorie de circulație, se lucra pe jumătate de cale, jumătate își păstra traficul, jumătate se moderniza. S-a descoperit că este destul de problematic să se păstreze. Cei de la Poliție au venit într-o inspecție și au considerat că trebuie niște parapeți mai solizi și balizarea nu era suficientă. Nu se punea problema că ar fi căzut cineva în râu, dar era totuși o diferență de nivel care nu era acceptabilă.

În clipa în care ne-au solicitat să punem acel parapet New Jersey pe ax drum, deci zona care rămânea sub circulație, practic noi îngustam prea mult drumul și nu era posibilă desfășurarea traficul și s-a ajuns la concluzia că singura soluție ca să poată lucra eficient și în termen este să se facă această variantă de circulație provizorie care reprezintă impropriu spus un pod, sunt mai multe elemente de prefabricație: niște tuburi de 600 – 800 peste care vine umplutură de balast, vin protejate cu niște anrocamente, cel mai probabil, sau cu niște blocuri de beton ca să nu fie spălate de apă și se circulă provizoriu.

Nouă ne-au dat un certificat nou de urbanism, pentru că a fost o întreagă discuție despre cum procedăm, dacă modificăm avizul inițial de la Ape sau dacă obținem un alt aviz. Până la urmă am mers în direcția de a se obține un nou certificat de urbanism, care are undeva la trei sau patru avize: Mediu, Ape, Poliție și de la CNAIR”, a explicat Dan Sima.

Reprezentantul firmei recunoaște că va realiza documentația necesară în vederea primirii avizelor pentru crearea rutei ocolitoare fără costuri suplimentare, după ce a primit certificatul de urbanism necesar în a doua jumătate a lunii ianuarie.

„Noi ne-am arătat disponibilitatea să venim să facem această documentație și aceste demersuri fără costuri, pentru că noi nu le aveam contractate. Am zis că le facem fără costuri, nu e un efort foarte mare pentru noi. Nu e ca și cum face un proiect de pod nou. E o variantă provizorie de circulație. Noi avem o relație bună cu beneficiarul și atunci nu am considerat că trebuie să sărim calul”, a mai transmis reprezentantul companiei de proiectare care spune că săptămâna viitoare sau cel târziu la jumătatea lunii februarie o să depună documentația necesară, iar aprobările pentru ruta provizorie ar putea veni într-o lună sau două.

“O să depune documentațiile pentru avize să le obținem cât de repede și efectiv obținerea avizelor o să fie undeva între 2-3 săptămâni o lună, două. În teorie nu trebuie autorizație de construire pentru varianta provizorie. Toată lumea este interesată să se rezolve cât de repede situația asta”, a mai completat acesta.

