Nouă oferte au fost depuse marți, 10 februarie, pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)–Iași–Ungheni, potrivit unui anunț al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

Procedura vizează tronsonul Târgu Frumos–Lețcani, cu o lungime de 28,6 kilometri, un segment important al viitoarei autostrăzi care va asigura legătura dintre Moldova și vestul țării.

Contractul scos la licitație are o valoare estimată de 57 de milioane de lei și o durată totală de 110 luni. Din acest interval, 46 de luni sunt alocate etapelor de proiectare și execuție a lucrărilor, iar alte 60 de luni reprezintă perioada de garanție a lucrărilor realizate.

Supervizorul desemnat va avea rolul de a asigura managementul întregului proiect, astfel încât acesta să fie finalizat la termen, în bugetul stabilit și la un nivel ridicat de calitate, în conformitate cu standardele, normativele și legislația în vigoare.

Printre ofertanți se numără companii și asocieri cunoscute din domeniul ingineriei și consultanței, precum EGIS Romania, TECNIC Consulting Engineering Romania, IRD Engineering sau Consitrans, alături de mai multe asocieri internaționale și naționale care au depus oferte pentru acest contract.

Tronsonul 2 Târgu Frumos–Lețcani include lucrări de infrastructură complexe.

Pe acest segment vor fi construite 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 7,8 kilometri, cel mai lung pasaj urmând să aibă 1.130 de metri și să traverseze râul Bahlui.

De asemenea, proiectul prevede realizarea a două tuneluri și a trei noduri rutiere majore, respectiv Nod Podu Iloaiei, Nod Lețcani și un nod de legătură cu DN 28.

Pentru a accelera finalizarea segmentului de autostradă care va funcționa ca o centură a localității Podu Iloaiei, CNIR a introdus un mecanism de punctaj suplimentar pentru constructorul care își asumă prioritizarea acestui tronson de 4 kilometri și finalizarea lui în cel mult 14 luni.

În cadrul contractului mai sunt prevăzute lucrări pentru un drum de legătură cu două benzi către DN 28D, cu o lungime de 5,23 kilometri, precum și un drum de legătură cu patru benzi către DN 28, pe o distanță de 7,6 kilometri.

1. EGIS ROMANIA

2. TECNIC Consulting Engineering Romania

3. IRD ENGINEERING

4. CONSITRANS

5. Asocierea ROMCONSTRUCT S.A. (Lider),Civil Engineering Institute „Macedonia” JSc. Skopje

6. Asocierea KONSENT (Lider),MGGP,MGGP ENGINEERING S.R.L.

7. Asocierea K-BOX CONSTRUCTION DESIGN (Lider),INITIATIVE EXCLUSIV CONSULTING MANAGEMENT,PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

8. Asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Lider),EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi

9. Asocierea SEPTEMBRIE CONSULTING (Lider),CONSTANTINA-TAMARA OLCER-CUNDIEV CABINET AVOCAT,SEARCH CORPORATION