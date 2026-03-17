Potrivit informațiilor publicate de newsonline.ro, societatea Tutunul România, din Sectorul 1 al Capitalei, a primit o autorizație de antrepozit fiscal din partea Autorității Vamale. Această autorizație permite reluarea activității de producție și distribuție pentru brandurile de țigări Snagov și Carpați.

Firma este deținută în proporție de 99,82% de Angelica Ciaușu, sora lui Vasile Ciaușu, unul dintre oamenii de afaceri asociați cu grupul Murfatlar. Aceeași persoană controlează și societatea Selex Trading, care deține brandurile Snagov și Carpați, dar și produse din zona băuturilor alcoolice.

Surse citate de aceeași publicație au arătat că autorizarea ar fi fost semnată de un funcționar din cadrul Autorității Vamale într-un interval foarte scurt, la finalul lunii ianuarie 2026, iar autorizația ar fi intrat în vigoare la începutul lunii februarie.

Conform unui raport de control al ANAF din 2024, societatea Tutunul România ar face parte dintr-un circuit de firme prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu sute de milioane de euro.

În acest circuit, Tutunul România avea rolul de distribuitor pentru țigările produse de o altă societate, Retail Plus Services. Aceasta a acumulat datorii la bugetul de stat de aproximativ 469 de milioane de lei și se află în prezent în procedură de concordat preventiv.

Raportul ANAF arată că mai multe firme din același grup aveau datorii către Retail Plus Services, inclusiv Tutunul România, care ar fi avut obligații de plată de aproape 120 de milioane de lei.

Potrivit acelorași date, în circuitul analizat, sumele care ar fi trebuit să fie direcționate către plata obligațiilor fiscale nu ar fi ajuns la bugetul de stat.

Înainte de Retail Plus Services, o altă societate din același grup, Rotact Bev, a acumulat datorii de aproximativ 267 de milioane de lei, conform datelor ANAF.

În paralel, societatea Fabrica de Țigarete, controlată printr-o altă firmă din grup, înregistrează datorii la bugetul de stat de peste 87 de milioane de lei. Autoritățile fiscale au solicitat în instanță deschiderea procedurii de insolvență pentru această companie.

Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra acestei cereri în luna mai, după ce anterior a respins o solicitare de restructurare a datoriilor. Instanța a arătat că situația financiară a companiei indică o incapacitate actuală de plată a obligațiilor restante.

În același timp, alte societăți afiliate grupului sunt vizate de verificări privind legături cu alte entități din zona economică și media, potrivit informațiilor publicate de newsonline.ro.