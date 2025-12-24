Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Națională „Apele Române”, incidentele care au afectat o parte dintre sistemele informatice nu au perturbat activitățile critice ale instituției.

Monitorizarea resurselor de apă, prognoza hidrologică și funcționarea infrastructurii hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, iar situația este considerată sub control.

Instituția precizează că au fost inițiate măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților informatice. Refacerea conturilor de utilizator a fost finalizată, ceea ce permite reluarea accesului securizat al angajaților la sistemele necesare desfășurării activității curente.

„Administraţia Naţională „Apele Române” informează publicul că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost iniţiate şi se află în desfăşurare măsuri tehnice clare şi etapizate pentru restabilirea completă, sigură şi controlată a activităţilor instituţiei. În prezent, situaţia este sub control, iar activităţile esenţiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice”, se precizează într-un comunicat al instituţiei.

ANAR mai arată că serviciul de e-mail se află în curs de refacere și stabilizare, iar echipele tehnice lucrează pentru restabilirea completă a funcționării acestuia pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil.

Pentru asigurarea continuității activităților de monitorizare și coordonare, aplicația de dispecerat, esențială pentru supravegherea situațiilor hidrologice, a fost relocată într-un mediu informatic securizat. Aplicația este deja utilizată de personalul intern, fără sincope operaționale.

În paralel, sunt în desfășurare lucrări tehnice pentru repunerea în funcțiune a aplicației financiare. Etapele de reluare a utilizării acesteia vor fi comunicate public în perioada următoare. De asemenea, se lucrează la refacerea și securizarea site-ului instituției, astfel încât acesta să poată fi repus în funcțiune în condiții de siguranță și stabilitate.

Administrația Națională „Apele Române” precizează că tratează aceste acțiuni cu prioritate maximă, în colaborare cu autoritățile responsabile ale statului, pentru protejarea sistemelor informatice și asigurarea continuității activităților instituționale. Stadiul lucrărilor va fi comunicat periodic, pe măsură ce fiecare etapă este finalizată.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat duminică în legătură cu un atac cibernetic de tip ransomware care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale ANAR și ale unui număr de 10 administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.

Instituția subliniază că activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu a fost afectată de acest incident, iar funcționarea sistemului hidrotehnic rămâne sigură.