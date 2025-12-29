Administrația Națională Apele Române a transmis luni că accesul la aplicația economică și la aplicația de dispecerat este reluat treptat, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă. Procesul are loc etapizat și respectă pașii stabiliți de autoritățile competente, pentru ca infrastructura informatică să fie restaurată într-un mediu securizat.

Potrivit instituției, refacerea conturilor de utilizator a fost finalizată, ceea ce permite din nou accesul securizat la sistemele informatice necesare activității curente. Serviciul de e-mail se află încă în curs de stabilizare.

„Procesul se desfăşoară cu respectarea paşilor stabiliţi de autorităţile competente, în vederea restaurării infrastructurii informatice într-un mediu securizat”, arată administraţia într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții „Apelor Române” au precizat că sunt în desfășurare lucrări pentru securizarea și repunerea în funcțiune a site-ului oficial www.rowater.ro. Stadiul intervențiilor va fi comunicat periodic, pe măsură ce fiecare etapă este finalizată, pentru a evita confuziile și pentru a proteja securitatea informațională.

Instituția subliniază că situația este sub control și că activitățile esențiale continuă fără întreruperi.

„Situaţia este sub control, iar activităţile esenţiale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” continuă fără întreruperi. Monitorizarea resurselor de apă, funcţionarea infrastructurii hidrotehnice, precum şi activitatea de prognoză şi apărare împotriva inundaţiilor se desfăşoară în parametri normali”, menţionează instituția.

Administrația arată că monitorizarea resurselor de apă, funcționarea infrastructurii hidrotehnice, precum și activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor se desfășoară în parametri normali, în ciuda incidentului informatic.

Investigația privind atacul cibernetic din 20 decembrie este în continuare în desfășurare. Potrivit informațiilor oficiale, a fost vorba despre un atac de tip ransomware care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale „Apelor Române”, precum și 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.

Atacatorii au transmis o notă de răscumpărare, solicitând să fie contactați într-un termen de șapte zile.

Administrația a reamintit că recomandarea strictă a Directoratul Național de Securitate Cibernetică este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze și să nu negocieze cu atacatorii, pentru a nu încuraja și finanța acest tip de activitate infracțională.

Reprezentanții „Apelor Române” au precizat că vor continua să ofere actualizări publice pe măsură ce investigația avansează.