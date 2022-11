Potrivit premierului Nicolae Ciucă, orice decizie luată la Guvern trebuie să fie legală, sustenabilă și dezirabilă. Șeful Guvernului a ținut să precizeze că nu se iau decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD.

„Aseară am avut o ședință în care am luat o decizie pentru cetățenii români. Așa cum am spus și am susținut de fiecare dată, nu luăm decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD, sau alt electorat.

La Guvern luăm decizii pentru cetățenii români. S-au vehiculat mai multe cifre. Acele cifre au fost discutate din punct de vedere al abordării tehnice. Era foarte clar că orice decizie luăm ea trebuie să fie legală, să fie sustenabilă și dezirabilă”, a declarat, marți, premierul Nicolae Ciucă.

Pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie 2023

Amintim că Guvernul a decis luni, 21 noiembrie, să crească valoarea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar şi să acorde un sprijin destinat special pentru bătrânii cu venituri mai mici. Cel mai mare ajutor va fi primit de pensionarii care au pensiile sub 1.500 de lei.

Astfel, punctul de pensie va creşte cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a punctului de pensie va deveni, după această decizie, 1.784 de lei.

Ajutor pentru pensionari

Un ajutor destinat special pensionarilor cu pensii mici. Este vorba despre 1.000 de lei pentru pensiile până la 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi împărţite în două tranşe care se vor acorda la începutul şi la jumătatea anului 2023.

Acordarea celei de-a treisprezecea indemnizații pentru persoanele cu handicap.

Actualizarea cu rata inflației a indemnizațiilor pentru veteranii și văduvele de război, începând cu 2018 de când au fost înghețate, ceea ce va reprezenta o majorare de circa 30%. Alocațiile cresc de la 1 ianuarie cu rata inflației.

„12,5% la toată lumea care este pe contributivitate. Nu am discutat în această seară despre pensiile militare. Pensiile speciale nu cresc deloc. Pensiile militare nu sunt speciale, asta am zis. Dar nu am discutat despre ele, dacă vor crește sau nu. Am avut în grijă despre ceea ce înseamnă pensiile pe contributivitate și persoanele vulnerabile.”, a declarat, luni, ministrul Muncii, Marius Budăi.