Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023, iar anul viitor se va continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu venituri mici, a anunţat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care a arătat că Uniunea Democrată Maghiară din România a sprijinit dintotdeauna pensionarii.

Sprijin pentru pensionarii cu pensii mici

„În şedinţa coaliţiei de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis următoarele: pentru pensiile pe contributivitate, am decis creşterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Uniunea Democrată Maghiară din România a sprijinit dintotdeauna pensionarii. Astăzi, 91% dintre pensionarii din ţară au pensii sub 3.000 de lei şi este datoria noastră morală de a creşte veniturile lor cu rata inflaţiei sau, când vom avea posibilitatea, chiar cu mai mult”, a precizat pe Facebook vicepremierul Kelemen Hunor.

Totodată, a mai anunţat el, s-a decis în coaliţie continuarea acordării anul viitor a unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii mici.

„Anul viitor vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 şi 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 şi 3.000 de lei. Sumele vor fi împărţite în două tranşe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023″, a explicat Kelemen Hunor.

Se vor acorda carduri sociale pentru acești pensionari

Pensionarii care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi carduri sociale în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului, a mai arătat vicepremierul.

„Vom acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărţită în două tranşe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta şi din iarna viitoare. Am convenit, de asemenea, ca alocaţiile de stat pentru copii să fie actualizate cu rata inflaţiei, persoanele cu handicap să primească o a treisprezecea indemnizaţie, iar indemnizaţiile pentru veteranii şi văduvele de război să fie actualizate cu rata inflaţiei, începând din 2018, însemnând o creştere totală de aproximativ 30 de procente”, a transmis preşedintele UDMR.