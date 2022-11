Scăderea natalității este o problemă deosebit de gravă a vremurilor actuale și este asumată la nivel guvernamental, a afirmat, marți, 22 noiembrie, premierul Nicolae Ciucă. Premierul a asigurat că această problemă a fost asumată la nivel guvernamental.

O problemă deosebit de gravă a vremurilor actuale

„Ordinul comun pentru punerea în aplicare a planului social pentru interes național pentru susținerea cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității este un proiect la care s-a lucrat îndelung. În pachetul Sprijin pentru România am avut acest obiectiv și iată că prin hotărârea inițiată la nivelul Guvernului reușim să trecem acel demers birocratic prin care reușim asigurarea implementării a acestei măsuri.

Știm cu toții și se discutăm mult în spațiul public, despre această problemă deosebit de gravă a vremurilor actuale, legată de scăderea natalității. Este o problemă asumată la nivel guvernamental și am asumat-o în sensul în care considerăm că este răspunderea noastră să venim cu soluții, astfel încât să putem să asigurăm condițiile necesare pentru ca cuplurile tinere, persoanele singure să poată să aibă acces către aceste facilități prin care să asigurăm creșterea natalității.”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu: Nu putem vorbi despre viitor și despre dezvoltare sustenabilă dacă nu intervenim în zona de natalitate

Prim-ministrul a subliniat că, prin acest proiect, cei care își doresc vor putea să beneficieze de sprijinul autorităților pentru intrarea în programele de asigurare a natalității în vitro.

„Este o măsură pe care doamna ministru a susținut-o și noi am susținut-o și de aci încolo este o chestiune de timp și coordonare pentru ca ea să se aplice efectiv și de care să beneficieze toți cei care așteaptă de mult să fie reglementată această măsură. Nu cum mult timp în urmă am luat decizia și deja a început procesul de construcție a creșelor. Sunt 124 de creșe care fac parte din programul de construcție, pe întreg teritoriul țării. Discutăm de asigurarea condițiilor pentru educație timpurile pentru cuplurile tinere și în felul acesta este un program prin care asiurăm construcția a 150 de centre de zi, program în valoare de 150 de milioane de euro și sunt celelalte măsuri pe care le-am asumat. Avem ceea ce ne trebuie, avem resursa financiară, am avut și beneficiem de efectele măsurilor economice luate la nivelul Guvernului pentru ca bugetul de stat să poată să dispună de resursele financiare pentru a putea susține astfel de proiecte”, încheie Ciucă.

În acest sens, liderul PSD Marcel Ciolacu a făcut câteva declarații: „Se pare dle premier, dle vicepremier, că dna Gabriela Firea în ultimul timp a început să ne facă programul, să ne tot cheme pe toți trei la lansarea unor programe pe care toți trei ni le-am asumat în programul de guvernare al coaliției. Mă bucur mult când urmărim acest program de guvernare și-l îndeplinim. Este o problemă a natalității, mai ales în zonele democratice, dezvoltate, în UE, cu toate că, mi se pare, săptămâna viitoare (n. red. trecută) s-au anunțat pentru prima oară peste 8 miliarde de oameni la nivel mondial, în UE există o scădere drastică a natalității. Nu putem vorbi despre viitor și despre dezvoltare sustenabilă dacă nu intervenim în zona de natalitate.”, a intervenit Marcel Ciolacu.

Miniștrii Familiei și Muncii, Gabriela Firea și Marius Budăi, au semnat, marți, 22 noiembrie, ordinul cu privire la aprobarea normelor de aplicare a „Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”.