Ilie Bolojan a spus că partidele din coaliție discută propunerile diferite pe care le ridică și modul în care acestea pot completa programul de guvernare, fiind deschiși să le adapteze și să le pună în practică. El a menționat că în săptămânile următoare vor avea loc discuții pentru a stabili cum vor fi implementate aceste proiecte, fie prin legi, ordonanțe sau asumarea răspunderii, precum și pentru măsurile efective conținute în propuneri.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat că, în afară de unele detalii minore, nu există o situație problematică, iar stabilitatea politică rămâne un indicator esențial luat în considerare de piețe, Comisia Europeană, parteneri și investitori când evaluează România.

Bolojan a mai spus că, pe durata mandatului său, își va concentra eforturile pentru a menține unitatea în coaliția de guvernare și va aborda orice problemă prin dialog rațional, evitând astfel orice tensiuni sau diviziuni.

Prim-ministrul a declarat că, în situația dificilă actuală, cauzată de acumulări negative, opțiunile sunt limitate, iar pentru a depăși această perioadă este nevoie de măsuri serioase și aplicate gradual. Acestea trebuie să vizeze reducerea cheltuielilor, eliminarea risipei, creșterea veniturilor, prioritizarea investițiilor, precum și corectarea nedreptăților și promovarea justiției sociale.

Premierul a mai precizat că, dacă vor reuși să implementeze măsurile, România va reuși să se redreseze rapid după criză. Însă în caz contrar, situația se va complica din nou în perioada următoare, iar măsurile adoptate până acum sunt doar de etapă și nu suficiente pentru a rezolva pe termen lung problemele.

”Asta trebuie să facem în această perioadă. Dacă vom reuşi asta, perioada asta dificilă în care intrăm, practic, şi am intrat, va fi mult mai scurtă. Iar revenirea va fi mai rapidă. Dacă nu vom face aceste lucruri, lucrurile se vor complica şi ceea ce am evitat acum o săptămână – două, s-ar putea să fim din nou în situaţii complicate în perioada următoare, pentru că dacă nu continuăm cu aceste măsuri, lucrurile care au fost adoptate sunt lucruri de etapă”, a spus el.

Ilie Bolojan a avertizat că, în cazul în care pachetul de măsuri din domeniul Sănătății nu va fi aprobat, spitalele vor rămâne fără finanțare, iar medicamentele nu vor mai putea fi compensate.

”Gândiţi-vă de exemplu că astăzi, în această seară, domnul ministru Rogobete de la Sănătate şi domnul Moldovan, preşedintele Casei, au prezentat pachetul pe Sănătate. Dacă acest pachet de Sănătate nu este adoptat, care pe de-o parte să limiteze creşterea de cheltuieli, România anul viitor şi încă peste un an de zile nu mai poate susţine creşterea cheltuielilor pe sănătate în ritmul în care a crescut până acum.

Nu mai are cum să le susţină. Şi vom ajunge să nu plătim spitalele, să nu plătim medicamentele şi vom ajungem să nu funcţioneze sistemul de sănătate.

Deci pe efecte mult mai rele. Şi atunci, din nou, aceste măsuri, dacă nu sunt puse în practică, tot ce am încasa suplimentară din creşterea TVA, tot ce economisim din tăieri de cheltuieli se va duce în această gaură neagră care înseamnă grupuri mari de cheltuieli care, dacă nu sunt aduse sub control, vor consuma tot ce se economiseşte şi nu e doar o problemă de timp până ne întoarce în ea în situaţia în care am fost”, a spus el.