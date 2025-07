Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că nu e normal ca toate spitalele să încerce să ofere toate tipurile de servicii medicale. El a explicat că, în prezent, sunt spitale care nu reușesc să asigure gărzi pentru unele specializări – de exemplu, unele au chirurg, dar nu au anestezist, sau invers. Din acest motiv, crede că spitalele ar trebui reevaluate.

Ministrul a mai spus că această situație a dus la pierderi mari de bani – miliarde de lei – și i-a pus pe pacienți pe drumuri degeaba, pentru că nu există un traseu clar pentru anumite boli. El a mai adăugat că spitalele din România nu au mai fost evaluate și clasificate de peste 20 de ani, iar între timp s-au schimbat populația și nevoile medicale. Din această cauză, multe spitale nu mai corespund cerințelor actuale ale comunității.

Ministrul a anunțat că se lucrează la un set de măsuri, iar una dintre ele este modificarea criteriilor după care se clasifică spitalele, pentru ca acestea să corespundă realității de azi. Spitalele vor fi împărțite în funcție de competențe, iar în plus va apărea o nouă categorie numită „spitale strategice”.

„Spitalele nu au mai fost evaluate şi clasificate de peste 20 de ani. Demografia, nevoia de servicii medicale s-a schimbat. Din această cauză avem multe spitale în România care nu mai pot oferi serviciile de care comunitatea are nevoie.

Ministrul Sănătății a spus că spitalele strategice vor fi acele unități medicale care pot răspunde la toate urgențele și nevoile medicale importante. El a explicat că este vorba despre spitale capabile să trateze politraumatisme, accidente vasculare cerebrale (AVC), infarct miocardic și nou-născuți în stare gravă.

Aceste spitale trebuie să poată crește rapid capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă și să extindă zona de operații, dacă este nevoie.

Ministrul a subliniat că nu e realist ca fiecare spital din țară să ofere toate tipurile de servicii medicale. El a precizat că ar trebui să existe spitale specializate, unde să se creeze centre de excelență, și a dat ca exemplu neurochirurgia – care nu ar trebui să existe în fiecare spital.

A spus că din cauza ideii greșite că toate spitalele trebuie să aibă toate serviciile, s-a ajuns la probleme serioase: unele spitale au chirurg, dar nu au anestezist, sau invers.

Această situație, a adăugat Alexandru Rogobete, a dus la pierderi de miliarde în sistemul de sănătate și la pacienți trimiși inutil dintr-un loc în altul, pentru că nu există un traseu clar pentru tratamentele mai complicate. De asemenea, a remarcat că și medicii sunt nemulțumiți de modul în care sunt percepuți de societate.

„Şi aici mă refer la spitale care pot asigura politraume, care pot asigura tratamentul adecvat al pacienţilor cu AVC, al pacienţilor cu infarct miocardic acut, al pacienţilor nou născuţi critici acele secţii de ATI, neonatologie, spitale care îşi pot creşte rapid capacitatea de răspuns a secţiilor de Anestezie Terapie Intensivă şi a blocului operator în cazul în care situaţia o impune.

Discutăm despre acele spitale în care putem realiza centre de excelenţă. Nu orice spital trebuie să asigure orice tip de serviciu medical disponibil în România. Având această mentalitate în care în fiecare spital din România trebuie să avem neurochirurgie, vă dau un exemplu, am ajuns în situaţia în care nu putem acoperi gărzi, am ajuns în situaţia în care să avem spitale cu chirurg, dar fără anestezist.

Am ajuns în situaţia în care să avem anestezist, dar fără chirurg. Am ajuns la o anomalie care ne-a dus şi ne duce în fiecare zi să pierdem şi să risipim miliarde în sistemul de sănătate, să punem pacienţii pe drum inutil, pentru că nu există un traseu clar al pacientului pentru anumite patologii. Am ajuns în situaţia în care medicii să fie nemulţumiţi pentru modul în care sunt abordaţi de către societatea publică”, a mai precizat demnitarul.