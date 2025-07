Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă cu privire la soarta investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acestuia, România a cheltuit deja întreaga sumă alocată pe 2025, în doar câteva luni. Consecințele sunt severe: doar o mică parte dintre proiectele începute prin programul „Anghel Saligny” vor putea fi duse la bun sfârșit.

Ilie Bolojan avertizează că fondurile destinate investițiilor publice prin PNRR au fost consumate aproape integral în prima jumătate a anului.

România a cheltuit mai mult decât își asumase inițial, în timp ce veniturile la buget au fost sub estimările inițiale. În acest context, autoritățile nu mai pot susține financiar toate proiectele planificate.

„Există un număr important de investiții începute pe bugetul național. Aceste investiții au avut, anul acesta, o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată.

Cum noi, în primele șase luni, am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțini bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla, practic, alocările care au fost consumate în primele șase-șapte luni.

În această situație, făcând o analiză, am procedat atât conform prevederilor legale, care spun că atunci când nu mai ai surse de finanțare notifici autoritățile și construcțiile să-și poată pune lucrările în siguranță și, făcând o analiză de capacitate de a găsi niște finanțări din interiorul Ministerului Dezvoltării, să putem continua proiectele aflate într-un stadiu avansat”, a explicat Bolojan.