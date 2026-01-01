Montarea repartitoarelor nu va fi sancționată în perioada următoare, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Autoritățile au explicat că această decizie a fost luată pentru a nu-i taxa pe locatari pe nedrept și pentru a oferi primăriilor și furnizorilor de energie termică timpul necesar să se adapteze noilor reguli.

O măsură similară fusese adoptată la sfârșitul anului 2024, amânarea fiind valabilă până la termenul care expiră acum. În legislația în vigoare, amenda pentru lipsa repartitoarelor variază între 5.000 și 10.000 de lei.

Guvernul subliniază că această amânare are un caracter temporar și nu înseamnă eliminarea obligațiilor legale. Este vorba doar despre suspendarea aplicării amenzilor până la momentul în care condițiile de implementare vor fi adecvate.

Montarea repartitoarelor este legată și de programele de sprijin pentru familiile și persoanele vulnerabile. Ministerul Energiei intenționează ca, în 2026, aceste categorii să beneficieze de subvenții de maximum 750 de lei pentru fiecare loc de consum, pentru instalarea repartitoarelor.

Aplicarea amenzilor înainte de lansarea programului ar fi considerată discriminatorie „în raport de consumatorii care nu se încadrează în categoriile de persoane vulnerabile”, conform sursei citate. Suspendarea sancțiunilor oferă astfel un cadru echitabil pentru toți locatarii și evită situațiile în care unii ar fi penalizați fără posibilitate de conformare.

Repartitoarele trebuie instalate în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de încălzire sau care dispun de surse proprii de producere a energiei termice, cu distribuție orizontală, până la 31 decembrie 2024. Aceste sisteme permit individualizarea consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

În condominiile cu distribuție verticală a agentului termic, unde montarea contoarelor individuale nu este fezabilă tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, legea impune instalarea repartitoarelor pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu non-rezidențial. Acestea permit determinarea consumului individual și aplicarea corectă a cheltuielilor de încălzire.