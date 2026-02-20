Prețul gazelor pentru populație 2026, plafonare gaze 1 aprilie, noua formulă de calcul gaze naturale – sunt temele centrale ale schimbării anunțate de Ministerul Energiei.

De la 1 aprilie expiră actualul plafon de 0,31 lei/kWh, însă autoritățile propun un mecanism nou care menține intervenția statului și promite facturi cel puțin la același nivel, posibil chiar mai mici.

În locul plafonării clasice, Guvernul introduce un preț administrat pe întreg lanțul de furnizare a gazelor naturale, valabil pentru încă un an. Măsura vizează exclusiv consumatorii casnici și sistemele de producere a energiei termice (CET-uri).

Elementul-cheie al noii scheme:

110 lei/MWh (0,11 lei/kWh) – preț fix la care producătorii interni vor vinde gazele pentru populație și centralele de termoficare.

Acest nivel devine baza de calcul pentru costul final suportat de clienți.

„Per total, schema vine cu un preț care va fi similar cu ce am avut în 2025-2024, poate cu ușoare tendințe de a fi mai mic, pentru anumiți consumatori, cei care sunt racordați la anumite rețele”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

După stabilirea prețului de producție, în factură se adaugă:

tarifele reglementate de transport

tarifele de distribuție

o marjă fixă de furnizare de 0,015 lei/kWh

Potrivit proiectului publicat de Minister, prețul final ar trebui să rămână sub 0,31 lei/kWh, nivelul actual de plafonare.

În sezonul cald, când consumul scade, există posibilitatea ca tariful efectiv să fie ușor mai mic pentru anumite categorii de clienți, în funcție de zona de distribuție.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că noul mecanism este conceput pentru a elimina riscul depășirii pragului actual și pentru a reduce impactul asupra bugetului de stat.

„Acum nu mai este cazul să depășească 0,31, prin urmare nu va mai fi nicio o presiune asupra bugetului țării noastre.Ținta pe care o avem noi este să avem un preț corect indiferent ce se întâmplă în piață, nu ajunge la această sumă”, spune Bogdan Ivan.

Important pentru mediul de afaceri: consumatorii non-casnici (firme, companii, instituții publice) nu intră în această schemă administrată. Pentru ei, prețul gazelor naturale va continua să fie stabilit în condiții de piață.

Noua formulă de calcul a prețului gazelor ar urma să fie aplicată timp de 12 luni, începând cu 1 aprilie 2026. Proiectul se află în dezbatere publică și urmează să fie aprobat prin hotărâre de Guvern până la finalul lunii.