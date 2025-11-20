Potrivit noilor prevederi, persoanele numite, alese sau angajate într-o funcție publică nu au voie să controleze, să verifice sau să semneze contracte cu entitățile private la care au lucrat în ultimele 12 luni și nu pot desfășura activități profesionale în cadrul unor entități private care se suprapun sau interferează cu activitățile derulate în aceeași perioadă în instituția sau autoritatea publică.

”România a făcut un pas important în procesul de aderare la OCDE, prin promulgarea legii care introduce un set modern de reguli pre- şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice. Noul cadru legal vine ca răspuns la nevoia de a întări cultura integrităţii şi de a creşte încrederea cetăţenilor în modul în care statul previne şi gestionează potenţialele conflicte de interese”, a transmis, joi, Agenţia Naţională de Integritate, într-un comunicat de presă.

Instituția subliniază că joacă un rol esențial în acest proces, implementând un mecanism care vizează atât prevenirea, cât și sancționarea, cu scopul de a diminua riscurile de influență nejustificată și de a întări integritatea profesională în sectorul public.

Acest mecanism include:

· măsuri care împiedică interacţiunile profesionale ce pot genera conflicte de interese la intrarea într-o funcţie publică – persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică nu pot controla, verifica sau semna contracte cu entitatea privată la care au activat profesional în ultimul an;

· reguli clare care limitează influenţele post-angajare sau colaborările cu entităţi private cu care persoana a interacţionat anterior – persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică, nu pot exercita activităţi profesionale la entităţi de drept privat, care se suprapun sau interferează cu lista activităţilor derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorităţii sau instituţiei publice

· măsuri de monitorizare instituţională – instituţiile publice sunt obligate să desemneze persoane sau structuri responsabile cu gestionarea acestor declaraţii şi să sesizeze Agenţia atunci când apar suspiciuni de nerespectare a restricţiilor;

· o abordare unitară, transparentă şi predictibilă pentru toţi cei care exercită funcţii sau demnităţi publice.

”Prin combinarea acestor instrumente, Agenţia contribuie direct la creşterea integrităţii instituţionale şi la întărirea încrederii publicului că statul continuă să facă paşi concreţi în lupta anticorupţie”, mai arată ANI.

oferă instruire specializată persoanelor desemnate din instituţii pentru a gestiona procedurile de verificare;

elaborează îndrumări metodologice clare şi uşor de aplicat, adaptate nevoilor administraţiei publice;

sprijină instituţiile în stabilirea procedurilor interne şi în gestionarea situaţiilor specifice;

organizează acţiuni de informare publică, contribuind la creşterea gradului de conştientizare a angajaţilor statului cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile lor.

”Aceste activităţi au un rol major în formarea unei culturi a integrităţii şi în prevenirea situaţiilor de risc încă din stadiile incipiente. Pentru a simplifica şi eficientiza întregul proces, declaraţiile pre- şi post-angajare se depun exclusiv prin platforma eDAI, dezvoltată şi administrată de Agenţie”, mai arată ANI.

Potrivit instituţiei citate, digitalizarea acestor proceduri contribuiea la: