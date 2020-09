Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat, în săptămâna 7 – 12 septembrie 2020, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 3,24 milioane de lei, potrivit unui comunicat al instituţiei dat luni publicității.

Din suma totală au fost acordate amenzi de 3,057 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Aproape 1.600 de avertismente

Au fost depistate 158 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 1.590 de avertismente şi au fost dispuse 3.220 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Acţiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 7 – 12 septembrie 2020, au avut ca rezultat aplicarea a 547 de sancţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare totală de 183.500 lei.

De asemenea, au fost sancţionaţi 406 din 1.202 de angajatori controlaţi şi s-au dispus 715 măsuri de remediere a neconformităţilor.

În contextul răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

Precizări pe site-ul instituției

Inspecţia Muncii vine în întâmpinarea angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă prin prezentarea unor aspecte practice legate de contextul actual.

Instituția precizează că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și trebuie să ia măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;

d) acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.).

Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la coronavirus

(COVID-19), angajatorul trebuie să determine natura și nivelul de expunere, pentru

a se putea stabili măsurile ce trebuie luate, astfel:

– limitarea expunerii;

– elaborarea unui plan de măsuri de urgență, întocmit în baza recomandărilor

medicului de medicina muncii cu care are contract;

– anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.