Anda Adam s-a despărțit în acest an de soțul ei. Artista a fost surprinsă în public cu un om de afaceri din Cluj. Alături de fostul soț, Sorin Nicolescu, Anda avea o firmă, o casă și alte bunuri. Cum au împărțit aceștia lucrurile la divorț.

”Ea a rămas să locuiască în apartamentul în care locuiau împreună. În rest, nu au făcut niciun partaj oficial. Totul a rămas la comun, inclusiv afacerea imobiliară pe care o au. Profitul îl vor împărți în mod egal, dar firma rămâne pe numele amândurora.”, au declarat surse apropiate cuplului.

Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au căsătorit în anul 2015, însă speculațiile privind separarea lor au apărut încă din anul 2019.

„Când doi oameni nu se mai înțeleg și divorțează, nu cred că trebuie să o facă cu tot poporul. Nu cred că este nimeni dator, în momentul în care nu mai are o relație cu cineva, în secunda doi să sune la ziare și la două emisiuni…că nu mai e cu Y. E fix treaba noastră, în intimitatea noastră, atât. Atâta timp cât eu intru la mine în casă, închid ușa, este treaba mea ce decid eu cu cel cu care trăiesc ce facem mai departe. Decizia sau discuția mea cu persoana respectivă trebuie să rămână tot acolo”, spunea Anda Adam la începutul anului 2021.

Ce spune fostul soț?

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu, unul, nu o să îmi spăl rufele în public. Nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Nicolescu la Antena Stars, după ce a aflat despre relația artistei.

„Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește.

Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă. Pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și mi-a demonstrat că m-a iubit. Și, mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a spus Sorin, după ce Anda Adam s-a afișat la brațul noului iubit.