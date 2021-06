Sorin Niculescu a confirmat desparțirea de Anda Adam: Este liberă să facă ce crede că e mai bun pentru viața ei

Sorin Niculescu a confirmat recent despărțirea de Anda Adam și a punctat că „orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui”.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu pentru Antena Stars.

Trecem cu toții printr-o perioadă dificilă

Totuși, Sorin Niculescu a spus și că Anda Adam este „un om deosebit care m-a ajutat în viață” și „are tot dreptul și merită orice își dorește.”

„Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a conchis acesta.