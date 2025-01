Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a reacționat joi, la Timișoara, referitor la controversa generată de discuțiile dintre Alfred Simonis și Marcel Ciolacu despre presupusele voturi social-democrate direcționate către liderul AUR, George Simion.

Grindeanu a calificat schimbul de replici drept „o glumă de prost gust” și a vorbit despre beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO, criticând, totodată, tendințele eurosceptice promovate de anumite grupuri politice.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Timișoara, Sorin Grindeanu a fost întrebat despre posibilitatea direcționării voturilor PSD către candidatul AUR, George Simion.

În răspunsul său, acesta a respins orice speculație și a criticat schimbul de replici dintre Alfred Simonis și Marcel Ciolacu:

Grindeanu a continuat, spunând că situația ipotetică la care s-a referit gluma nu ar fi avut un impact semnificativ asupra rezultatelor electorale, însă a subliniat că asemenea afirmații pot genera confuzii în rândul alegătorilor.

Prim-vicepreședintele PSD a reiterat importanța valorilor europene și atlantice, criticând discursurile eurosceptice promovate de anumite figuri publice.

„M-am uitat și la mitinguri în ultimele săptămâni. Am văzut daci liberi, tot felul de chestiuni. Fiecare e liber să creadă ce vrea. Important e ca ceea ce a însemnat şi înseamnă pentru majoritatea dintre noi valorile proeuropene şi proatlantice, să fie majoritate” a afirmat ministrul.

Acesta a oferit un exemplu concret pentru a sublinia avantajele apartenenței României la Uniunea Europeană:

„Noi de când am intrat în UE, apropo de domnii ăştia care ne spu cum ar trebui să ieşim, am contribuit cu vreo 30 şi ceva de miliarde la bugetul european, am primit înapoi cam 100, deci e o diferenţă de vreo 70 miliarde pe plus”