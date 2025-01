Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Sorin Grindeanu, a participat la cea de-a XI-a reuniune în format Quint, desfășurată la Chișinău, unde a discutat despre măsurile adoptate de România în contextul conflictului armat din Ucraina.

Grindeanu a subliniat contribuția infrastructurii românești în sprijinirea partenerilor internaționali și a evidențiat beneficiile economice și sociale pe care aceste măsuri le aduc țării noastre.

Sorin Grindeanu a prezentat principalele acțiuni ale României în domeniul infrastructurii, menționând:

Aceste măsuri au permis tranzitarea prin România a peste 70 de milioane de tone de mărfuri, dintre care 55 de milioane de tone de cereale și produse agricole. Grindeanu a precizat că Portul Constanța a devenit cel mai important port de la Marea Neagră, iar Canalul Sulina va fi navigabil 24/24h.

„Am operaționalizat inclusiv infrastructura feroviară și rutieră din principalele porturi. În plus, am îmbunătățit capacitatea feroviară și rutieră de pe toată frontiera cu Ucraina și cu Republica Moldova. Prin toate aceste măsuri am demonstrat, fără echivoc, că avem capacitatea de a acționa integrat și strategic împreună cu partenerii NATO și UE. Prin măsurile luate a fost posibilă tranzitarea prin România a peste 70 de milioane de tone de mărfuri din care mai mult de 55 de milioane de tone au fost cereale si produse agricole.

Vom asigura navigabilitatea pe Canalul Sulina 24/24h și să repunem în funcțiune infrastructura feroviară din Portul Constanța și Galați. Portul Constanța a devenit practic cel mai important port de la Marea Neagră, la ora actuală.

A mai fost îmbunătățită semnificativ infrastructura rutieră și feroviară din zona punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și cu Republica Moldova.

Toată această infrastructură va rămâne operațională și după încheierea conflictului și va asigura României unul din cele mai importante roluri ca baza de pornire pentru reconstrucția Ucrainei”, a relatat ministrul Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.