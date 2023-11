Sorin Constantinescu a făcut anunțul cu privire la retragerea sa din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare.

Potrivit informațiilor oferite de omul de afaceri, asocierea sa cu acest partid a fost făcută deoarece susține poziția privitoare la familie, credința creștină și păstrarea identității românești.

Am primit invitația la conferință pentru că susțin ideile acestui partid privitoare la familie, credința creștină și păstrarea identității românești, cât și pentru că îmi doresc să văd mai puțină corupție și mai mulți români care găsesc motive să rămână în propria lor țară”, a transmis Sorin Constantinescu pe Facebook .

De asemenea, acesta a explicat că relația cu cei apropiați este mult mai importantă decât funcțiile. Simultan, nu vrea ca prezența sa în viața publică și îi afecteze familia. În acest context, a decis să facă un pas înapoi și să-și întreruptă incursiunea în politică.

Omul de afaceri a ținut să sublinieze și că prețuiește fericirea și liniștea familiei sale dincolo de orice.

Unul dintre avantajele vârstei este experiența necesară pentru a înțelege că, odată ce ai dobândit realizări profesionale și confort material, devin mai importante relația cu cei apropiați și ceea ce lași în urmă. De aceea, pentru că prețuiesc fericirea și liniștea familiei mele dincolo de orice, și nu vreau ca prezența mea în viața publică să îi afecteze în nici un fel am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurtă mea incursiune în politică aici”, a mai scris omul de afaceri.

„Nu am participat pentru că mi-aș dori vreo demnitate, celebritate ori avere. Am avut funcții publice: de aceea vorbesc în cunoștință de cauză despre corupție. Sunt cunoscut de un număr semnificativ de oameni: vreau că mesajul meu să ajungă la și mai mulți dintre conaționalii mei, atâta vreme cât le poate fi de folos cumva.

Omul de afaceri a spus și că a fost șocat de atacurile murdare la adresa sa. Acest lucru a scos la iveală „cât pot fi unii oameni de superficiali”, a spus omul de afaceri. Acesta a conchis prin a sublinia că activitatea sa va continua în mediul online.

„Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas! Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau fapta bună pe care am făcut-o!

Activitatea mea va continuă în mediul online, atât prin demascarea cazurilor de corupție și a abuzurilor, cât și prin vlogurile culturale, pentru că e important să conștientizăm că există și bine în țara noastră. Atât cât îmi stă în putere, vreau să contribui la o schimbare în direcția această și sunt dispus să susțin pe oricine are aceeași viziune.

Aceste câteva zile care s-au scurs de la postarea domnului George Simion m-au făcut să înțeleg cât pot fi unii oameni de superficiali și cât de ușor pot judecă fără să cunoască subiectul în sine ! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați transmis opinia voastră, contează enorm să știi cine îți este alături! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a conchis Sorin Constantinescu.