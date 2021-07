Nouă facilitate pentru contribuabilii români, anunţată de ANAF! Este vorba despre sistemul One Stop Shop.

Ce facilităţi aduce OSS companiilor din România?

Potrivit unui anunţ făcut luni, 5 iulie, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sistemul electronic One Stop Shop – OSS este pus la dispoziţia contribuabililor pe portalul www.anaf.ro.

„În vederea implementării pachetului TVA privind comerţul electronic, a devenit operaţional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA). Sistemul facilitează companiilor înregistrarea şi declararea electronică, precum şi plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri şi servicii, în comerţul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C)”, se arată în comunicatul instituţiei.

Ghidul „One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop” este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene, iar în perioada următoare documentul va fi disponibil şi în limba română, mai transmit reprezentanţii ANAF.

Proiect de ordin privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit

În altă ordine de idei, recent, ANAF a pregătit un proiect de ordin privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit. Acest ordin vine în urma reglementărilor ce au fost introduse în 2020, prin Legea nr. 296, reglementări ce stabilesc condiții privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal, notează profit.ro.

Prin proiectul de ordin al ANAF se propune aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, prin care se stabilesc:

fluxuri privind soluționarea cererilor privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit,

obligațiile declarative care revin membrilor grupului fiscal,

obligațiile care revin, în administrarea grupului fiscal, precum și a fiecărui membru/fost membru al grupului, organelor fiscale competente.

În plus, au fost stabilite şi modelul și conținutul unor formulare:

Formularul 173 “Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit”,

Formularul 174 “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit”,

Formularul 175 “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum și unele formulare utilizate de organele fiscale în aplicarea procedurii.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea