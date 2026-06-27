Amintiri din anii ’90: Două decenii la volanul unui Renault 14, mașina uitată a Parisului
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Deși adesea criticată pentru defectele sale, Renault 14 a fost o alegere practică și accesibilă pentru mulți șoferi din anii ’90, mai ales în orașele mari precum Paris. În acea perioadă, locuitorii capitalei franceze preferau să investească în mașini ieftine, care să reziste condițiilor urbane dificile, chiar dacă nu erau perfecte din punct de vedere estetic sau tehnic.
Într-un context în care parcarea era o problemă majoră, iar mașinile erau adesea lăsate pe stradă, Renault 14 s-a impus ca o soluție rezonabilă. Modelul TS din 1983, cu un motor de 70 de cai putere și o viteză maximă de 160 km/h, oferea dotări considerate la vremea respectivă avansate, precum geamuri electrice și închidere centralizată.
Două decenii de condus urban
Proprietarul inițial al unei astfel de mașini a fost un fost muncitor Renault, care a păstrat-o în stare excelentă timp de zece ani, parcurgând doar 60.000 de kilometri. După achiziție, mașina a oferit confortul specific autoturismelor franceze, deși a început să prezinte semne de rugină, un aspect comun pentru modelele din acea perioadă.
În ciuda poreclei „pera”, atribuită de unii șoferi, Renault 14 a reprezentat o opțiune practică pentru deplasările zilnice în capitală, unde traficul și aglomerația erau deja o problemă majoră. Totuși, această mașină nu oferea un aer de rebeliune sau originalitate, fiind mai degrabă o alegere confortabilă și convențională.
Un vecin cu un stil inedit
Un vecin a adus un strop de originalitate în peisajul urban, conducând o Renault 14 cu un design neobișnuit: părțile din față vopsite în negru, iar aripile în alb, în stilul mașinilor de poliție, însă cu inscripția „hoț” scrisă pe uși în aceeași tipografie. Această alegere a atras atenția poliției, care îl controla frecvent, însă proprietarul se asigura că mașina era mereu în stare impecabilă.
În contrast, Renault 14 al autorului a rămas o prezență discretă, dar fidelă, până când coroziunea planșeului a început să afecteze structura mașinii, oferindu-i o perspectivă neașteptată asupra drumului, chiar sub picioare.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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