Chiar și așa, produsele interzise continuă să fie comercializate fără restricții reale în mediul online. La o simplă căutare pe internet pot fi găsite zeci de site-uri care vând petarde și artificii din toate categoriile.

Oricine poate cumpăra aceste produse, singura cerință fiind bifarea unei căsuțe prin care utilizatorul declară că are peste 18 ani. Platformele nu sunt însă actualizate în acord cu noua legislație, care prevede clar că articolele pirotehnice de orice tip pot fi achiziționate doar de persoane autorizate, cu calificarea de pirotehnician. Până la modificările recente, anumite categorii rămâneau accesibile publicului larg: articolele F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani, cele din categoria F2 de la 18 ani, iar produsele F3 erau disponibile începând cu 21 de ani.

Noua legislație aduce o schimbare majoră în ceea ce privește articolele pirotehnice destinate publicului larg, prin interzicerea produsele din categoriile P1 și T1, precum petardele, pocnitorile și articolele de scenă. Deși acestea continuă să fie disponibile pe internet, cei care intenționează să le cumpere trebuie să fie conștienți de sancțiunile severe aplicate celor care nu respectă regulile.

„Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoriile P1 şi T1, respectiv petardele, pocnitorile şi cele de scenă publicului larg”, a explicat comisar-șef de poliție Angelo Badea.

Persoanele fizice surprinse că dețin sau cumpără articole pirotehnice fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt dublate. Noile reglementări includ și pedepse cu închisoarea, care pot varia între 1 și 5 ani, în funcție de gravitatea faptelor.

Chiar dacă majoritatea articolelor pirotehnice au fost interzise pentru publicul larg, rămân câteva produse care pot fi în continuare achiziționate legal. Printre acestea se numără artificiile de brad, bețișoarele și focurile scânteietoare, bengalele, pocnitorile pentru petreceri și granulele scânteietoare.

Modificările au fost introduse în contextul în care, în fiecare an, sute de persoane ajung la spital din cauza accidentelor provocate de petarde sau artificii. Numărul ridicat de incidente din anii trecuți a determinat autoritățile să adopte reglementări mult mai stricte.