Dacă stresul și anxietatea ne pot afecta sănătate pe termen lung, modificarea stilului de viață poate ajuta să gestionăm aceste probleme mai ușor, scrie LiveStrong.

Numeroase lucrări științifice au arătat că există o legătură clară între alimentele pe care le consumăm și starea de spirit. Astfel, calitatea dietei ar putea contribui la apariția unor tulburări mentale banale, inclusiv la anxietate, conform unei analize din ‌EbioMedicine‌‌.

Nutrienții esențiali acționează ca antioxidanți

Dieta standard a unui american este bogată în grăsimi saturate, grăsimi trans și zaharuri adăugate. Schimbarea acestei alimentații cu conținut scăzut de nutrienți (cum ar fi cele bogate în grăsimi saturate și carbohidrați rafinați) cu mai multe fructe, legume, fasole și proteine ​​slabe este asociată cu simptome reduse ale tulburărilor mentale comune, cum ar fi depresia, conform unui studiu publicat în ‌BMC Medicine‌.

În plus, mulți nutrienți precum vitaminele B, colina, magneziul, zincul și acidul folic joacă un rol important în sănătatea creierului. Nutrienți esențiali precum vitaminele A, C și E acționează ca antioxidanți, care ajută la combaterea stresului oxidativ, o afecțiune care apare atunci când există un dezechilibru de radicali liberi și antioxidanți.

Studiile au arătat că o dietă bazată pe legume, fructe, cereale integrale 100%, nuci, semințe și produse lactate poate aduce beneficii la nivel biochimic. Iată care sunt alimentele sănătoase, care ajută la reducerea stresului și a anxietății.

Cele mai nocive alimente dacă suferiți de anxietate și stres

1. Cafeaua și ceaiul

Cafeaua și ceaiul pot afecta creierul. „Cofeina este un stimulent dacă vrem să ne trezim. Cu toate acestea, ar putea contribui la stres și anxietate prin creșterea anumitor hormoni precum cortizolul, dopamina, adrenalina adenozina”, spune dieteticianul Catherine Gervacio. Potrivit unui studiu din 2014, simptomele de anxietate și depresie au fost legate de un aport crescut de cofeină.

2. Băuturi carbogazoase

Băuturile carbogazoase pot împiedica funcționarea creierului. Aceste băuturi sunt pline de zahăr, iar excesul de zahăr este legat de funcția alterată a creierului, contribuind la simptomele de anxietate și depresie, conform unei recenzii din august 2019 din ‌Neuroscience and Biobehavioral Reviews‌‌.

3. Băuturi energizante

Deși sunt considerate o soluție când nu ne putem concentra, băuturile energizante pot perturba starea de spirit. Consumul de băuturi energizante este asociat cu insomnie, nervozitate și tulburări ale stomacului.

4. Alcoolul

Băuturile alcoolice cresc bacteriile din intestine, iar o creștere excesivă a bacteriilor intestinale poate declanșa inflamația, conform unei recenzii din 2017 din ‌Alcohol Research‌‌.‌ Se știe că există o legătură între intestin și creier (cunoscută sub numele de axa intestin-creier) – și aceste modificări intestinale sunt asociate cu tulburări ale funcției creierului și simptome de anxietate.

5. Gustările procesate

Oamenii care sunt stresați mănâncă mai multe produse tip fast-food și mai puține legume și fructe, conform unui studiu din ‌European Journal of Nutrition‌. Consumul alimentelor ultra-procesate este asociat cu niveluri mai ridicate de stres, conform unui studiu din ‌International Journal of Environmental Research and Public Health‌.

6. Prăjelile

Grăsimile trans se găsesc în multe alimente prăjite, cum ar fi cartofii prăjiți sau aripioarele de pui. Acestea au fost asciate cu un risc crescut de depresie, precum și cu un dezechilibru al substanțelor chimice ale creierului, care poate provoca modificări ale dispoziției, cum ar fi nervozitatea sau iritabilitatea. Alegeți alimente fierte la abur, la grătar sau sote.

7. Carnea procesată

Consumul de carne roșie și carne procesată – șuncă, cârnați și alte mezeluri – este strâns legat de riscul de depresie, conform ‌International Journal of Environmental Research and Public Health‌.

8. Produse dietetice pe bază de aspartam

Un număr tot mai mare de dovezi sugerează o legătură între acest tip de îndulcitor artificial, numit aspartam, și sănătatea creierului și a comportamentului, potrivit unui studiu din ‌Journal of Clinical Neuroscience‌. Aspartamul crește nivelul de cortizol din sânge, fiind asociat cu un risc crescut de depresie și tulburări de anxietate.