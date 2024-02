În cursul zilei de marți, 13 februarie, ministrul Sănătății a anunțat că și-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare.

Alexandru Rafila a spus la Prima News că și-a depus candidatura la organizația PSD Sector 2. Urmează ca PSD București să ia o decizie și apoi va trimis propunerile la centru.

De altfel, ministrul spune că a făcut acest pas deoarece consideră că are suficientă experiență în administrație și în relațiile internaționale.

Nu în ultimul rând, el a mai spus că România va beneficia de multe fonduri europene. Ministrul Sănătății spune că s-ar bucura ca banii pentru sănătate să fie folosiți.

”De ce o fac? Pentru că eu consider că am suficientă experienţă şi în administraţie şi în relaţiile internaţionale”, a arătat Alexandru Rafila.

Ministrul a subliniat importanța reprezentării din partea sectorului sănătății în Parlamentul European, evidențiind că aceasta aduce un aport mai independent, având mai puține legături cu o carieră politică.

Interogat cu privire la potențialul său succesor în funcția de ministru în cazul unei plecări la Bruxelles, Rafila a menționat că ar trebui să fie o persoană:

De altfel, trebuie să dispună de credibilitate, aceste calități reprezentând elementele definitorii ale unui ministru.

În legătură cu o evaluare personală a perioadei sale în funcția de ministru, Alexandru Rafila a menționat că este extrem de dificil să fie obiectiv și a subliniat că beneficiarii sistemului ar trebui să efectueze această evaluare.

Ministrul Sănătății a vorbit și despre cazurile de malarie. El a afirmat că în fiecare an se există decese din cauza malariei în rândul populației române. Anul acesta au fost înregistrate deja două astfel de cazuri în prima lună, ceea ce pare a fi o cifră destul de semnificativă.

Alexandru Rafila a subliniat că malaria este o afecțiune pe care nu o întâlnim în România în privința transmiterii, fiind considerată o boală exotică. Toți cei care călătoresc în anumite regiuni primesc avertizări cu privire la riscurile asociate acestei boli.

”Anul ăsta am avut deja două decese. Anul trecut am avut cam 35 sau 36 de cazuri, pe an. Acum am avut deja două decese în prima lună ceea ce pare destul de mult. (..) Nu trebuie să cădem în cealaltă zonă, să spunem că nu mai trebuie să călătorim, că e explozie de cazuri. Să îşi facă vacanţele, dar să se protejeze”, a completat el.