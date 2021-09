Datele oficiale arată că aproape jumătate din gospodăriile din țară se încălzesc cu sobe cu lemne. În ceea ce privește mediul rural, procentul urcă, astfel că peste 80% dintre cei care locuiesc la țară încă se încălzesc la sobe cu lemne, notează profit.ro.

În acest context, statul român și-a propus, în PNRR, ca până în trimestrul 4 din 2023 să vină cu un cadru legislativ care să și intre în vigoare. Acest cadru legislativ ar trebui să aibă măsuri de decarbonare a sectorului de încălzire și răcire.

„Reforma va: i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată; ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor; iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, prevede PNRR, citat de sursa anterior menționată.