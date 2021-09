Vicepremierul Kelemen Hunor este de părere că actuala criză politică din România este ceva minuscul față de criza care va fi generată de creșterea prețurilor la gaz și energie.

Totodată, el a mai precizat că indiferent de câte moțiuni de cenzură vor fi depuse, este nevoie de o soluție rapidă, în următoarele două săptămâni pentru această majorare a prețurilor.

„Este o situaţie delicată, să nu spun gravă, dar este delicată. (…) Criza politică, până la urmă, faţă de criza ce ne aşteaptă în această iarnă la preţul energiei electrice şi la gaze, este o criză minoră. Guvernul actual, indiferent câte moţiuni de cenzură se depun, trebuie să găsească o soluţie foarte rapid, în două săptămâni, pentru această situaţie care ne aşteaptă şi asta este prima noastră preocupare în Guvern.

Chiar astăzi am avut discuţii şi cu premierul şi cu ceilalţi colegi. Sigur, după moţiunea de cenzură vom vedea ce se va întâmpla, dar şi lipsa majorităţii, criza guvernamentală trebuie rezolvată”, a afirmat Kelemen Hunor, la Digi 24.

În ceea ce privește moțiunea ce cenzură, în opinia sa, Kelemen crede că „matematic” moţiunea ar putea fi votată, dar susţine ideea refacerii coaliţiei cu USR PLUS.

Ce opțiuni are PNL-ul

„Dacă adunăm matematic ce are PSD-ul, cei care au depus moţiunea – şi dacă au depus sigur că o să meargă, că nu o să se facă de râs la vot -, cei care au anunţat că vor susţine orice moţiune – ok, mai lipsesc doi, trei, patru după alegerile interne care sunt în desfăşurare, nu ajung toţi -, cei de la AUR nu ştiu ce or să facă, dar probabil că la cum au zis Jos guvernul condus de Cîţu, teoretic are şanse să treacă această moţiune de cenzură, dar până când nu se numără voturile nu avem de unde să ştim”, a declarat Kelemen Hunor.

Totodată, el a mai subliniat faptul că Guvernul continuă să lucreze, iar în cursul săptămânii viitoare va avea loc o şedinţă de Guvern înainte de votul privind moţiunea de cenzură. În opinia sa, „prima opţiune şi prima posibilitate” este refacerea coaliţiei cu USR PLUS după congresul din acest partid.

Hunor susține că PNL-ul este și el la mijloc, iar în această situație este nevoie ca orgoliile și supărările personale să fie lăsate deoparte având în vedere situația actuală.

„Nu poţi să pui pe partenerul tău într-o situaţie total fără ieşire, să spui: fără Cîţu, fără Cîţu. Nu merge această variantă, pentru că nici PNL-ul nu are de ales. Aici trebuie să mai laşi din orgolii şi din supărări personale şi să te uiţi ce urmează şi care e aşteptarea oamenilor”, a mai afirmat liderul UDMR.

În același timp, el a mai subliniat faptul că fără susţinere parlamentară „nu există o guvernare eficientă pe termen mediu, pe termen lung”.

În ceea ce privește atitudinea PSD, Hunor consideră că social democrații nu își doresc în realitate alegeri anticipate.