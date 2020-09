Probleme imense la una dintre cele mai cunoscute televiziuni de știri din România. S-au descoperit cazuri de infectare cu coronavirus pe bandă rulantă. Autoritățile nu au intervenit deloc, iar riscul este imens. Se poate forma un focar de infecție.

Alertă la o televiziune de știri!

Dezastru total la Realitatea Plus. Cea mai veche televiziune de știri din România este într-o situație extrem de gravă. S-au descoperit șase angajați din regia tehnică infectați cu coronavirus. Totul este oficial. Roxana Băncuță, directorul executiv al postului, a recunoscut totul, conform g4media.ro.

Din cei șase angajați infectați, unul singur are o formă gravă a bolii. Are simptome și este internat la Matei Balș, potrivit sursei citate.

În ciuda apariției celor șase cazuri, regia de emisie este în continuare funcțională și nici autoritățile nu au intervenit absolut deloc. ”Facem permanent dezinfecție. Am făcut în ultimele două seri, facem și în seara aceasta”, a spus Roxana Băncuță.

Ce se întâmplă cu angajații de la Realitatea Plus? DSP București nu ar fi răspuns la apelurile celor de la postul de știri. ”Cei care au luat contact cu angajații pozitivi s-au testat, toată lumea are măști, dezinfectanți. Noi am mers pe ce se face în mod normal: i-am testat pe toți cei cu simptome și contacții direcți”, a mai spus oficialul postului.

Întrebată dacă cei de la Realitatea Plus au luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică București, care gestionează acest tip de situație, Roxana Băncuță a spus că angajații DSP nu au răspuns la telefon.

În timpul acestei pandemii, mai multe televiiuni din România au avut cazuri de coronavirus. Au fost descoperite persoane infectate la TVR, ProTV sau Antena 1. Cea mai cunosscută persoană descoperită infectată a fost chiar simbolul celor de la ProTV, Andreea Esca. Prezentatoarea știrilor s-a infectat alături de soțul ei, dar și de fiul cuplului.